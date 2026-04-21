La dirigente de Morena, Luisa Alcalde, podría dejar su lugar en el partido y su relevo sería la titular de Bienestar, Ariadna Montiel, según apuntan versiones en el Senado.

“Es cuestión de horas la salida de Luisa María Alcalde de la dirigencia de Morena. Llega Ariadna Montiel” Leti Robles de la Rosa, periodista

Según difundió la periodista Leti Robles de la Rosa el martes 21 de abril, es cuestión de horas para que Luisa Alcalde oficialice su salida de la dirigencia de Morena.

Según comentó, la salida de Luisa Alcalde y la llegada de Ariadna Montiel para ocupar su lugar en Morena es información que comenzó a circular entre senadores morenistas.

Luisa Alcalde podría dejar Morena; Ariadna Montiel sería su relevo, según versiones (Captura de pantalla)

“No me voy de Morena salvo que lo pida la presidenta”: Luisa Alcalde

La supuesta salida de Luisa Alcalde de Morena ha generado inquietud en redes sociales, pues recién hace una semana, Alcalde había dicho que no dejaría el partido salvo que ésta fuera solicitada por la presidenta Claudia Sheinbaum.

“En Morena tenemos un movimiento fuerte y unido y por mi parte seguiré al frente de Morena y la única razón por la que dejaría esta responsabilidad... sería por un llamado de la presidenta”

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