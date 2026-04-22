Movimiento Regeneración Nacional (Morena) buscaría justificar la salida de su dirigente, Luisa Alcalde, bajo el argumento de una licencia por “motivos de salud”, según informaron fuentes cercanas al Senado.

Aunque aún no se ha confirmado la renuncia de Luisa Alcalde, versiones señalan que podría presentarla por motivos de salud, con la intención de evitar especulaciones sobre una posible ruptura dentro de Morena.

Luisa María Alcalde, presidenta Nacional de Morena (Galo Cañas Rodríguez)

También se dio a conocer que esta situación haría que el cargo de Luisa Alcalde en la dirigencia de Morena sea ocupado por:

Carolina Rangel, secretaria de Morena: Ocuparía la dirigencia en una primera etapa

Ariadna Montiel, secretaria de Bienestar: Asumiría la dirigencia permanente en la etapa posterior

Ariadna Montiel podría relevar a Luisa Alcalde en Morena

De acuerdo con los reportes, Luisa Alcalde dejará su cargo al solicitar su licencia por motivo de salud, lo que implicará que la actual secretaria general de Morena, Carolina Rangel, asuma de manera interina la dirigencia de Morena

Posteriormente, se espera que Carolina Rangel convoque a un consejo nacional de Morena para designar de forma permanente en la dirigencia a Ariadna Montiel, secretaria de Bienestar.

Hasta la publicación de esta nota, ni Luisa María ni Morena han confirmado la salida de la dirigente, así como tampoco los motivos que estarían detrás de su salida del partido .

Es de destacar que las fuentes también señalan que la discusión para designar a Ariadna Montiel al frente de Morena no será de manera inmediata, pues ocurrirá después del primer fin de semana de junio de 2026.