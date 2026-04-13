Claudia Sheinbaum desmintió los rumores sobre la supuesta salida de Luisa Alcalde de la presidencia de Morena, asegurando que no tiene conocimiento de cambios internos en el partido.

No, no tengo conocimiento” Claudia Sheinbaum. Presidenta de México

Desde la mañanera del 13 de abril de 2026, la presidenta de México reconoció el trabajo de Luisa Alcalde y aclaró que quienes aspiren a ser candidatos en las elecciones de 2027 deberán dejar sus cargos en el gobierno.

“Reconozco mucho el trabajo de Luisa María. Ellos son la nueva generación. No sé cuántos años tenga Luisa, pero es una mujer extraordinaria, la verdad. Es muy trabajadora. Viene del movimiento. Es una joven que hizo, en su momento, Morena jóvenes, y con mucha convicción” Claudia Sheinbaum. Presidenta de México

Las declaraciones se suman al pronunciamiento en redes sociales de la propia Alcalde, de 38 años de edad, donde negó las versiones que apuntaban a su reemplazo por Citlalli Hernández.

Claudia Sheinbaum hace aclaración sobre las elecciones del 2027

Dando por hecho que los rumores detrás de Luisa Alcalde, se relacionan con las elecciones del 2027, Claudia Sheinbaum hace una aclaración.

Sheinbaum, de 63 años de edad, insta a servidores y funcionarios públicos con aspiraciones a ser candidatos en las elecciones de 2027, a dejar su cargo en el gobierno.

Quien desee convertirse en candidato, deberá dejar el gobierno tal y como lo marca el debido proceso, advierte.

“Ya se los dije a todos los servidores públicos. Quien quiera, quien trabaje en el gobierno de México y en cualquier gobierno, y quiera participar como candidato, debe dejar el gobierno. No se puede ser servidor público y, al mismo tiempo, candidato, precandidato o querer ser coordinador de la transformación en un estado, en un municipio o en una diputación. O sea, tienen que dejar el gobierno y pues dedicarse a trabajar por el partido al que pertenezca” Claudia Sheinbaum. Presidenta de México

Luisa Alcalde desmiente su salida de Morena

Las declaraciones de Claudia Sheinbaum, llegan tras el pronunciamiento de Luisa Alcalde en la red social X.

Plataforma donde Luisa Alcalde desmintió al periodista Salvador García Soto, quien aseguró que la funcionaría dejaría la presidencia de Morena, cargo que tomaría Citlalli Hernández Mora, actual titular de la Secretaría de las Mujeres.

Ante esto, Luisa Alcalde citó:

“Como lo he dicho antes: O el señor @SGarciaSoto tiene mucha imaginación o muy malas fuentes, o las dos cosas. No le atina a una” Luisa Alcade, dirigente nacional de Morena

Luisa María Alcalde rechaza dejar la presidencia de Morena. (@LuisaAlcalde)

Aunque el comunicador no ahondó en los motivos de la supuesta salida, en algunos medios se dijo que el descalabre de Alcalde está relacionado con el fracaso del Plan A.

Y es que la funcionaría trató mal a los aliados de Morena: Partido del Trabajo y Partido Verde, por lo que Andrés López Obrador avaló su salida del movimiento.