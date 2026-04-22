Claudia Sheinbaum abrió la posibilidad de nuevos movimientos en su gobierno y en Morena al invitar a Luisa María Alcalde a integrarse como consejera jurídica del Ejecutivo federal.

“Ayer decidí y hoy hablé con ella, invitar a Luisa María Alcalde a la consejería jurídica.” Claudia Sheinbaum, presidenta de México

Luisa María Alcalde, actual dirigente de Morena, podría asumir el cargo que dejó Esthela Damián Peralta, quien se trasladará a Guerrero para participar en la encuesta rumbo a las elecciones 2027.

El anuncio refuerza la dinámica de ajustes internos en la administración y en la dirigencia política.

Luisa Alcalde podría estar en la Consejería Jurídica, revela Sheinbaum

Durante la conferencia matutina de este miércoles 22 de abril, Claudia Sheinbaum señaló que invitó a Luisa Alcalde a la Consejería Jurídica, cargo que deja Esthela Damián Peralta que ocupó desde diciembre de 2025.

Esto ocurre después de que se revelara que Esthela Damián participaría en el proceso político en Guerrero, lo que implicaría dejar la Consejería Jurídica para competir por un cargo rumbo a las elecciones de 2027.

Por lo que Sheinbaum ha insistido en que los funcionarios interesados en contender deben separarse de sus cargos, lo que ha detonado ajustes dentro del gabinete y el partido oficialista.

“Hace unos días Esthela Damián me dijo que ella quería irse a trabajar a Guerrero. Entonces le dije: ‘tienes que dejar la Consejería Jurídica porque no se pueden las dos cosas’” Claudia Sheinbaum

Por su parte, Luisa María Alcalde ha señalado previamente que solo dejaría la dirigencia nacional de Morena si la presidenta se lo solicita para asumir otra responsabilidad dentro del gobierno federal.

En ese sentido, Sheinbaum señaló durante la conferencia matutina que consideraba a Luisa María una “extraordinaria abogada y sé que nos va a ayudar, va a contribuir mucho al gobierno de la transformación”.

Aunque de momento, en palabras de la mandataria, Alcalde aún evalúa su propuesta de estar en la Consejería Jurídica:

“Me dijo: ‘déjeme pensarlo’” Claudia Sheinbaum

Por lo que en caso de aceptar, se abriría el proceso interno en Morena para renovar la dirigencia que dejaría Luisa Alcalde.