Luisa Alcalde acusó el uso de machismo por parte de la derecha en rumores sobre una presunta salida de la dirigencia nacional de Morena.

Distintas versiones aseguraban que Luisa Alcalde se encontraba por salir de Morena debido a que así lo habría ordenado el expresidente de México y principal fundador del partido, Andrés Manuel López Obrador.

No obstante, a través de un video difundido en redes sociales, Luisa Alcalde reiteró que se trata de información falsa, pues se mantendrá en Morena pese a estos rumores.

Respecto a los rumores y calumnias👇🏼 pic.twitter.com/grLoyaVSoK — Luisa Alcalde (@LuisaAlcalde) April 14, 2026

Luisa Alcalde rechaza salida de la dirigencia de Morena; comparte por qué sí renunciaría a su cargo

Luisa Alcalde acusó que la derecha emprendió una campaña en su contra con el fin de desestabilizar su trabajo como dirigente nacional de Morena.

Incluso, acusó machismo en su contra al apuntar a que el responsable de su supuesta salida de Morena sería el expresidente AMLO, por presuntos motivos personales.

Ante rumores que apuntaban a una presunta salida de las filas guindas, Luisa Alcalde rechazó estas versiones, asegurando que permanecerá en Morena para continuar con los trabajos de la Cuarta Transformación.

Según indicó, la única forma en la que pueda dejar la dirigencia de Morena es porque así se lo pida de manera directa la presidenta Claudia Sheinbaum.

Esto para integrarse en otros trabajos en favor de la llamada 4T, por lo que hasta no ocurrir esta situación continuará desempeñándose al frente de Morena.

Alcalde señaló que pese a los ataques de la oposición, su partido y movimiento siguen firmes, por lo que desestimó las intenciones por las cuales se han difundido rumores que aseguraban se encontraba en la puerta de salida guinda.