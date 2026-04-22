El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, manifestó su postura a favor de la propuesta que Claudia Sheinbaum le hizo a Luisa Alcalde para ser la nueva consejera jurídica.

“Es un honor que la presidenta de la República le ofrezca a persona alguna un cargo cercano a su gobierno” Ricardo Monreal

Así lo indicó el legislador federal morenista al aseverar que el ofrecimiento que la presidenta le hizo a la aún dirigente nacional de Morena, se trata de un auténtico “honor”.

Incluso, al expresar su concordancia con el plan, Ricardo Monreal destacó que el puesto de consejería jurídica es de vital trascendencia para la presidencia de la República.

Monreal está de acuerdo con la propuesta de Sheinbaum a Luisa Alcalde

En su mañanera del pueblo del miércoles 22 de abril, la presidenta Claudia Sheinbaum informó que extendió una invitación a la dirigente nacional de Morena, Luisa Alcalde, para que se sume a la consejería jurídica.

Lo anterior debido a que la titular del cargo, Esthela Damián, renunció a él porque buscará competir en las elecciones 2027, generando una serie de reacciones como la de Ricardo Monreal, quien dijo estar de acuerdo.

🔴La presidenta Claudia Sheinbaum confiere “un honor” a Luisa María Alcalde al proponerle ser consejera jurídica, asegura el presidente de la Jucopo, en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal. 👇



Horas antes, la dirigente de Morena declaró que lo seguirá pensando.



🗞️Maru Rojas… pic.twitter.com/c994I8FfFK — Azucena Uresti (@azucenau) April 22, 2026

Entrevistado desde el Palacio Legislativo de San Lázaro, el coordinador de la bancada morenista defendió el ofrecimiento de Sheinbaum, pues dijo que desde su opinión es un completo “honor”.

Más aun cuando resaltó que el cargo en la consejería jurídica es muy cercano a la Presidencia de la República y de gran trascendencia para las tareas del gobierno federal.

Por ello, refirió que aun cuando Luisa Alcalde no haya aceptado la invitación, el simple hecho de que la presidenta la considere para el puesto, debe ser visto como un “alto privilegio”.

Sheinbaum ofreció la consejería jurídica a Luisa Alcalde

El 22 de abril de 2026, la presidenta Claudia Sheinbaum anunció en su mañanera del pueblo, la salida de Esthela Damián de la consejería jurídica, ante lo cual propuso a Luisa Alcalde como sucesora.

Ante ello, la dirigente nacional de Morena dijo sentirse honrada por la invitación de Sheinbaum, pese a lo cual solicitó más tiempo para analizar la propuesta de manera formal.

En ese sentido, afirmó que si bien asume la oferta como un reconocimiento a su trayectoria y se siente contenta, será hasta que tome la decisión que busque a la presidenta de forma personal.