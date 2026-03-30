El diputado Ricardo Monreal defendió a la dirigente Luisa María Alcalde frente a las acusaciones de nepotismo realizadas por Félix Salgado.

“No me parece justa la crítica contra Luisa Alcalde o su familia” Ricardo Monreal, coordinador del Grupo Parlamentario de Morena y presidente de la Jucopo

Monreal explicó que jurídicamente el nepotismo ocurre cuando un superior nombra directamente a un familiar en un cargo subordinado, lo cual no aplica en el caso de Luisa Alcalde y Bertha Alcalde.

Señaló que la designación de Bertha Alcalde como titular de la FGJ-CDMX fue resultado de un proceso transparente en el Congreso local y no de su hermana.

Ricardo Monreal defiende a la familia de Luisa Alcalde frente a señalamientos de Félix Salgado

Luego de que Félix Salgado criticara a la dirigente Luisa Alcalde por tener a familiares en cargos públicos y apoyar estatutos de antinepotismo, el diputado Ricardo Monreal defendió la legitimidad de la familia Alcalde.

En ese sentido, explicó que, jurídicamente, el nepotismo ocurre cuando un superior nombra a un familiar directamente subordinado, lo cual no aplica en este caso.

En el caso específico de Bertha Alcalde, titular de la FGJ en la CDMX, el diputado señaló que su cargo derivó de un procedimiento transparente del Congreso local y no de una designación directa de su hermana Luisa Alcalde.

“Bertha Alcalde tiene capacidad, talento, formación jurídica y vida propia” Ricardo Monreal, coordinador del Grupo Parlamentario de Morena

Por último, Ricardo Monreal expresó tener una “buena opinión” de la familia Alcalde Luján, describiéndolos como “gente honesta, gente de trabajo y gente de compromiso”.

Félix Salgado cuestiona antinepotismo en Morena: “tienen a su familia en el poder” (Yazmin Betancourt)

¿Qué dijo Félix Salgado de Luisa Alcalde?

A través de su perfil de Facebook, Félix Salgado denunció incongruencias en Morena al no permitirle contender en las elecciones 2027 debido a que su hija, Evelyn Salgado, es la actual gobernadora de Guerrero.

“Ahí hay una para una controversia, una contradicción. Hay que ser derechos ¿Estamos contra el nepotismo? Pues ningún familiar en el poder, es el nepotismo” Félix Salgado, senador de Morena

Pese a que Félix Salgado no dio nombres, algunos consideran que se refirió a la dirigente nacional de Morena, Luisa María Alcalde, ya que su hermana, Bertha Alcalde Luján, es titular de la FGJ en la CDMX.

Félix Salgado en la encuesta MetricsMx

De acuerdo con la encuesta MetricsMx de febrero, en el bloque de Morena, el senador Félix Salgado Macedonio lidera la intención de voto con un 11.6%.