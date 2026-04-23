Luisa María Alcalde aceptó integrarse como titular de la Consejería Jurídica del Ejecutivo federal tras la salida de Esthela Damián y la invitación de la presidenta Claudia Sheinbaum.

A través de redes sociales, Luisa María Alcalde dijo que “es un honor” seguir contribuyendo al movimiento de la transformación y detalló los avances de Morena durante su dirigencia.

El cambio ocurre luego de que Esthela Damián confirmara su renuncia para buscar la gubernatura en Guerrero con Morena en las elecciones de 2027.

Luisa María Alcalde, ex dirigente de Morena, llega a la Consejería Jurídica tras invitación de Sheinbaum ( MARIO JASSO/CUARTOSCURO.COM / Mario Jasso)

Luisa María Alcalde se va a la Consejería Jurídica; destaca avances de Morena en año y medio

Luisa María Alcalde confirmó que dejará Morena para ser titular de la Consejería Jurídica del Ejecutivo federal, no sin antes destacar los avances del movimiento durante su dirigencia.

Este miércoles 22 de abril, Luisa María Alcalde aceptó la oferta de Claudia Sheinbaum y se dijo satisfecha por lo logrado en año y medio en la dirigencia de Morena.

“Me voy contenta y orgullosa de pertenecer a un movimiento extraordinario” Luisa María Alcalde

En un video, la ahora consejera jurídica destacó ocho cosas que alcanzó Morena en su dirigencia:

Afiliación de más de 12 millones de personas Institución de 71 mil 500 comités de Morena, uno en cada sección electoral Credencialización de militares Creación de la escuela municipalista de Morena Recuperación de campamentos de jóvenes morenistas para fortalecer el relevo generacional Regreso del consejo consultivo Fortalecimiento de la comisión de encuestas Recuperación del periodo Regeneración

Con profundo orgullo y agradecimiento, acepto la honrosa encomienda de la Presidenta @Claudiashein como Consejera Jurídica del @GobiernoMX.



Contenta de lo logrado hasta hoy al frente de Morena y feliz de seguir luchando del lado del pueblo y de la primera Presidenta de México.… pic.twitter.com/3kxTo7eYqg — Luisa Alcalde (@LuisaAlcalde) April 22, 2026

Luisa María Alcalde deja dirigencia de Morena; quién ocupará su cargo

Respecto a quién tomará la dirigencia de Morena tras su salida, Luisa María Alcalde reveló que los órganos directivos del partido se reunirán en estos días para definirlo, pero no dio ningún nombre.

Luisa María Alcalde aclaró que quien se quede con la dirigencia tiene la gran misión de dar buenos resultados en las próximas elecciones de 2027, que fortalecerán el movimiento.

Morena se enlista para elecciones 2027 con salida de Luisa Alcalde

La salida de Damián y la llegada de Luisa María Alcalde a la Consejería Jurídica forman parte de una serie de ajustes dentro del gabinete y del partido de Morena de cara a las elecciones de 2027.

Pues cabe mencionar que ya son varios funcionarios han comenzado a separarse de sus cargos para competir por nuevos puestos para las elecciones de 2027.

Al mismo tiempo, se refuerza el equipo cercano de Claudia Sheinbaum con un perfil jurídico y político de confianza, tal y como lo expresó durante su conferencia matutina el 22 de abril.

Morena se enlista para elecciones 2027 con salida de Luisa Alcalde (Yazmín Betancourt)

Sheinbaum ya había destacado el perfil de Alcalde como abogada y su capacidad para contribuir al proyecto de la llamada Cuarta Transformación, por lo que su llegada a la Consejería Jurídica apunta a fortalecer la estrategia legal del gobierno.