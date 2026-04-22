En medio de una serie de cambios como parte de una reestructuración en Morena, rumores apuntan a que Andrés Manuel López Beltrán dejaría la Secretaría de Organización del partido.

La salida de Andrés Manuel López Beltrán se da en medio de otras presuntas salidas de Morena, como Luisa Alcalde de la dirigencia nacional.

Andrés Manuel López Beltrán y Luisa Alcalde (MARIO JASSO/CUARTOSCURO / Mario Jasso)

¿Quién asumiría la Secretaría de Organización de Morena con la salida de López Beltrán?

Ante los rumores que señalan la presunta salida de Andrés Manuel López Beltrán de la Secretaría de Organización de Morena, muchos se preguntan quién sería la persona elegida para asumir dicho cargo.

De acuerdo con la información, Morena ya tendría definida esta elección y se trataría de Esthela Damián, quien hasta ahora se ha desempeñado como Consejera jurídica de presidencia.

La Secretaría de Organización de Morena es de suma importancia para el partido, ya que es el área encargada de definir a quienes serán los candidatos a contender en las próximas elecciones 2027 y 2030.

La elección de Esthela Damián cobra relevancia dada su cercanía con la presidenta Sheinbaum y su visión de nación, por lo que con ello se buscaría fortalecer el proyecto de Morena para los siguientes procesos electorales.

Esthela Damián (Esthela Damián / Facebook )

Con la reestructuración, Morena busca fortalecer su proyecto institucional, con miras a sumar gubernaturas y mantener aquellos estados donde el partido ya cuenta con presencia.