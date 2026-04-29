La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, anunció la salida de Ariadna Montiel en la Secretaría del Bienestar para “encabezar otras tareas”.

“El día de hoy Ariadna (Montiel) me ha dicho que deja la Secretaría del Bienestar porque quiere avanzar en otras tareas”. Claudia Sheinbaum, presidenta constitucional de México

Esto fue confirmado por la hasta hoy —martes 28 de abril— secretaria del Bienestar, quien mediante redes sociales señaló que buscaría la dirigencia nacional de Morena.

Ante salida de Luisa Alcalde de la dirigencia de Morena se había señalado el ya confirmado cambio en la Secretaría del Bienestar, que será encabezada por Leticia Ramírez.

Salida de Ariadna Montiel de la Secretaría del Bienestar es para avanzar en otras tareas

En el mensaje en el cual Claudia Sheinbaum anunció los cambios en el gabinete, la presidenta adelantó que la salida de Ariadna Montiel era para avanzar en otras tareas.

Aunque la presidenta no mencionó a Morena, sí señaló que Ariadna Montiel avanzaría en otras tareas del movimiento al que pertenecen y defiende la vida pública.

Más tarde y después de darse a conocer su salida, Ariadna Montiel expresó en sus redes sociales su intención de participar en la elección de la dirigencia nacional de Morena.

Señaló a su vez que fue este mismo martes 28 de abril que presentó su renuncia a la Secretaría del Bienestar para buscar organizarse en Morena, y así continuar los principios de la Transformación.

Será el domingo 3 de mayo cuando Morena elija a su nueva o nuevo dirigente tras convocar a Consejo Nacional.

Ariadna Montiel agrade a Claudia Sheinbaum y AMLO por años frente a Secretaría del Bienestar

En su mensaje vía redes, Ariadna Montiel agradeció a Claudia Sheinbaum así como al expresidente Andrés Manuel López Obrador, por su cargo en la Secretaría del Bienestar.

Añadió que cierra esta etapa como titular de la dependencia con satisfacción de un deber cumplido, ya que contribuyó a que el bienestar sea un derecho para el pueblo.

Referente a la dirigencia de la Secretaría del Bienestar, la dependencia quedó bajo responsabilidad de Leticia Ramírez.