Esthela Damián, la Consejera Jurídica el Ejecutivo Federal (CJEF) que fue designada tras el nuevo cargo de Ernestina Godoy, deja su puesto para competir en Guerrero.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, explicó que Esthela Damián atendió su llamado para poder competir en las encuestas del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) para el gobierno de Guerrero.

Esthela Damián deja la CJEF para buscar gubernatura de Guerrero con Morena

En la mañanera del pueblo del 22 de abril de 2026, Claudia Sheinbaum anunció que Esthela Damián deja su cargo en la CJEF por aspiraciones políticas en Guerrero.

Tras externarle a Sheinbaum su interés por competir en las encuestas de Morena, la presidenta de México le dijo “tienes que dejar la Consejería”.

Fue así que pactaron que Esthela Damián será consejera jurídica hasta el 30 de abril de 2026 para poder participar en las encuestas de Morena y ser candidata a gobernadora en su natal Guerrero.

#ÚltimaHora 🚨 Esthela Damián concluirá su participación en el @GobiernoMX el próximo 30 de abril. 🚯



👩🏻 @Claudiashein lo confirmó revelando que invitó a @LuisaAlcalde para asumir la Consejería Jurídica tras la salida de @esthela_damian, quien va por la gubernatura de Guerrero.… pic.twitter.com/xLZdK3Z8Xw — SDP Noticias (@sdpnoticias) April 22, 2026

Por otra parte, la presidenta subrayó el excelente trabajo que Esthela Damián ha hecho en la CJEF.

Luisa Alcalde podría ser la nueva titular de la CJEF

Tras el interés de Esthela Damián en ser gobernadora de Guerrero dejando la CJEF, la presidenta de México compartió que Luisa María Alcalde podría quedar en su lugar.

Aunque aún sin afirmar que Luisa María Alcalde quedará al frente de la CJEF, externó que la invitó por ser una “excelente abogada”.

Sin embargo, la actual dirigente nacional de Morena no ha respondido a la invitación, “me dijo, lo voy a pensar estos días”.