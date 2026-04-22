La actual dirigente nacional de Morena, Luisa María Alcalde, respondió a la invitación de la presidenta Claudia Sheinbaum para ocupar la Consejería Jurídica de la Presidencia, tras la renuncia de Esthela Damián.

“Me siento muy honrada que la presidenta haya pensado en mi para incorporarme a su equipo de trabajo, al gabinete, a la Consejería Jurídica. Sin duda para mi, significa un reconocimiento en mi trayectoria, así que me siento mjuy contenta” Luisa María Alcalde

Luisa María Alcalde revela que pensará en la propuesta de Sheinbaum para asumir la Consejería Jurídica

Tras la renuncia de Esthela Damián quien buscará un nuevo cargo en el estado de Guerrero rumbo a las elecciones 2027, Claudia Sheinbaum informó en su conferencia de este 22 de abril, que invitó a Luisa Alcalde para asumir el puesto en la Consejería Jurídica.

“Denme un ratito para pensarlo, ya la buscaré para poder plantearle mi decisión”, dijo Luisa María Alcalde sobre la invitación de la presidenta Claudia Sheinbaum de integrarse a su gabinete como consejera jurídica. pic.twitter.com/u5l60lrncB — NMás (@nmas) April 22, 2026

Pues Sheinbaum confirmó que habló con Alcalde y elogió su trabajo al frente de Morena, aunque aún no recibe una respuesta definitiva tras la salida de Esthela Damián, y durante una entrevista, la aún dirigente del partido aseguró que aún necesita tiempo para pensarlo:

“Creo que lo más importante, como le dije a ella, denme un ratito para pensarlo. Ya la buscaré para poder plantearle mi decisión, y una vez que se lo plantee a ella, pues ya por supuesto que lo haremos público” Luisa Alcalde

La propuesta de Claudia Sheinbaum a Luisa María Alcalde, surge en medio de rumores sobre cambios en la dirigencia del partido de Morena rumbo a las elecciones de 2027 en donde ya se están perfilando los primeros movimientos.

La exsecretaria del Trabajo y de Gobernación ha sido cuestionada en redes generando críticas sobre posibles tensiones internas en Morena o negociaciones detrás de la salida de Esthela Damián.