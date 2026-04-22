El diputado Ricardo Monreal reaccionó a los rumores sobre la salida de Luisa Alcalde de la dirigencia de Morena, al calificarla como una mujer capaz, talentosa y leal a la Cuarta Transformación.

“Para mí es un activo muy importante. Si así fuera, lamento mucho su salida porque (Luisa Alcalde) estaba haciendo muy buen trabajo” Ricardo Monreal

Aunque aclaró que esto no está confirmado, Ricardo Monreal señaló que, ya sea una solicitud de licencia o una baja temporal, la decisión de dejar Morena será únicamente de Luisa Alcalde.

Luisa Alcalde había negado dejar Morena hace una semana

En entrevista para medios, Ricardo Monreal destacó el trabajo de Luisa Alcalde en Morena y subrayó que todos los cargos públicos en la Cuarta Transformación los ha ocupado con lealtad.

Aunque no confirmó su dimisión, la posible salida de Luisa Alcalde de Morena ha causado inquietud, ya que hace apenas una semana aseguró que no dejaría el partido a menos que la presidenta Claudia Sheinbaum se lo pidiera.

“En Morena tenemos un movimiento fuerte y unido y por mi parte seguiré al frente de Morena y la única razón por la que dejaría esta responsabilidad... sería por un llamado de la presidenta” Luisa Alcalde, dirigente de Morena

Hasta la publicación de esta nota, ni Luisa María ni Morena han confirmado la salida de la dirigente como comenzó a circular el martes 21 de abril en medios de comunicación.

Ariadna Montiel se perfila para relevar a Luisa Alcalde en Morena

El relevo de Luisa Alcalde se daría bajo la figura de una licencia por motivos de salud, lo que permitiría que Carolina Rangel, actual secretaria general de Morena, asuma temporalmente la presidencia del partido.

Una vez que inicien los procesos para ocupar la dirigencia de manera permanente, el nombre que se perfila para encabezarla en el siguiente proceso es el de Ariadna Montiel, secretaria del Bienestar.