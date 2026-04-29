Ariadna Montiel deja la Secretaría de Bienestar, confirmó Claudia Sheinbaum, dejando a Leticia Ramírez en el cargo.

A través de redes , la presidenta, en compañía de Ariadna Montiel y delegados de los programas de Secretaría del Bienestar, dio a conocer los cambios que vienen para la institución.

“El día de hoy, Ariadna me ha dicho que deja la Secretaría de Bienestar porque quiere avanzar en otras tareas del movimiento al que pertenecemos todas y todos. Hoy desde el gobierno, defendiendo la transformación de la vida pública de México. Y Ariadna quiere ir a encabezar otras tareas. Quiero darles también esta noticia que es que Leti Ramírez, que ustedes la conocen, me ayuda hoy mucho en la presidencia. Ella fue secretaria de Educación con el presidente Andrés Manuel López Obrador, una compañera que nos conocemos hace muchísimos años, desde el trabajo que hacíamos casa por casa. Pues Leti va a ser ahora la secretaria de Bienestar, ocupa el lugar de Ariadna Montiel." Claudia Sheinbaum, presidenta de México

Claudia Sheinbaum confirma que Ariadna Montiel deja la Secretaría de Bienestar

Tras confirmar la salida de Ariadna Montiel de la Secretaría de Bienestar, Sheinbaum enfatizó que todos los programas sociales “están como siempre en la Constitución”, por lo que no se verán afectados.

“Ya nadie puede quitarle la pensión y todos los programas de Bienestar al pueblo de México”, destacó la presidenta de México.

Una información relevante para todas y todos. pic.twitter.com/HVEytfjYwT — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) April 29, 2026

En su mensaje, Claudia Sheinbaum le deseó “la mejor de las suertes” a Ariadna Montiel.

Ante tales palabras, Ariadna Montiel agradeció a Sheinbaum por la confianza que le brindó.

También la presidenta felicitó a Leticia Ramírez Amaya e indicó que a partir del miércoles 29 de abril entraría en funciones como nueva secretaría de Bienestar del Gobierno de México.