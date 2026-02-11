Ante las versiones sobre las fisuras en el bloque oficialista, Luisa Alcalde negó que haya una fractura entre Morena y PT y Partido Verde, pero insistió en su postura sobre plurinominales.

“Algunos medios han inventado que existe una confrontación respecto a la reforma electoral. No hay tal” Luisa Alcalde

Luisa Alcalde rechaza fractura en movimiento por reforma electoral; insiste en postura sobre plurinominales

El 9 de febrero, las dirigencias de Morena, PT y Partido Verde sostuvieron un encuentro para revisar la propuesta de reforma electoral; sin embargo, se reportó que la reunión concluyó de forma abrupta.

Según se afirmó, PT y Partido Verde se habrían levantado de la mesa por su inconformidad con la eliminación de los plurinominales; al respecto, Luisa Alcalde negó la ruptura.

Por medio de un mensaje que compartió en sus redes, la dirigente nacional de Morena afirmó que las versiones sobre las fisuras no son más que invenciones de algunos medios de comunicación.

Luisa Alcalde rechaza ruptura de Morena, PT y Partido Verde (@LuisaAlcalde/X)

Al resaltar que no hay ninguna confrontación por la reforma electoral, expuso que en Morena han sido muy claros, pues su posición es a favor de la propuesta que envíe la presidenta Claudia Sheinbaum.

No obstante, al negar que haya una fractura en el movimiento, Luisa Alcalde insistió en que al menos el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) apoya la reducción de legislaturas plurinominales.

Tras referir que sí ven que es posible avanzar en dicho objetivo, la exsecretaria del Trabajo aseveró que también ven factible que se apliquen recortes de los presupuestos de los partidos políticos.

Partido Verde negó fractura con Morena

En medio de las versiones que surgieron para afirmar que PT y Partido Verde se levantaron de la mesa de negociaciones con Morena por la reforma electoral, los partidos rechazaron que haya fracturas.

Al menos así lo hizo la senadora del PT, Geovanna Bañuelos, quien negó que existiera algún riesgo de ruptura e incluso aseveró que su postura es la de continuar “abonando a la construcción“.

Sobre ello, la legisladora afirmó que el único interés que priva dentro del movimiento es el de “modernizar” el marco jurídico para apuntalarlo de cara a las elecciones del 2027.

Así lo dijo aun cuando admitió que hay puntos de vista diversos en el debate, lo que es necesario en procesos de diálogo, por lo que insistió en negar que haya un riesgo de fisura entre Morena y aliados.