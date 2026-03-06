La dirigente del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Luisa María Alcalde, rechazó dejar la presidencia del partido, acusando que el periodista ha dicho falsedades en más de una ocasión.

Sin embargo, el periodista Salvador García Soto también le respondió Luisa María Alcalde recordándole que sí le ha atinado a algunas filtraciones que ha tenido sobre ella.

Luisa María Alcalde rechaza dejar la presidencia de Morena

El periodista Salvador García Soto aseguró que un infiltrado de Morena se dijo que Luisa María Alcalde dejaría la presidencia del partido, pero ella ya lo negó.

Por medio de X, la dirigente nacional de Morena rechazó la versión dada por el periodista, donde asegura que dejaría la presidencia y en su lugar iría Citlalli Hernández Mora, titular de la Secretaría de las Mujeres.

Asimismo, acusó que Soto ha dado noticias sobre ella en más de una ocasión, pero “no le atina a una”.

“Como lo he dicho antes: o el señor [Salvador García Soto] tiene mucha imaginación o muy malas fuentes, o las dos cosas. No le atina a una.”. Luisa María Alcalde, dirigente de Morena.

Luisa María Alcalde rechaza dejar la presidencia de Morena. (@LuisaAlcalde)

Periodista rebate a Luisa María Alcalde sobre la veracidad de sus filtraciones

Luisa María Alcalde rechazó que dejaría la presidencia de Morena como dijo el periodista Salvador García Soto, pero el recordarle que “no le atina a una”, lo hizo reaccionar.

En reacción a dichos de Luisa María Alcalde, el periodista aseguró que sí le ha atinado a información que ha dado sobre ella y aunque -tal vez- a su salida de la dirigencia de Morena, no, pedirá que dejen de solicitar su cambio.

Asimismo, tildó a la morenista de pecar de “intolerante o tiene la piel muy delgada”.