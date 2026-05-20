La organización Selvame confirmó que la protesta contra el proyecto Perfect Day en Mahahual frente a las oficinas de Semarnat en la Ciudad de México (CDMX), pactada para el jueves 21 de mayo de 2026 a las 09:00 horas, se mantiene en pie.

Esto pese a que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales confirmó hoy martes 19 de mayo la cancelación del proyecto, pues dicha dependencia afirmó que no aprobaría su construcción en Mahahual.

Selvame realizará protesta contra Perfect Day en Mahahual frente a Semarnat; destacan defensa de los ecosistemas en México

En entrevista para MVS Noticias, Gemma Santana, activista y fundadora del movimiento Selvame, confirmó que la protesta contra del proyecto Perfect Day en Mahahual, convocada frente a Semarnat, sí se llevará a cabo.

La intención, indicó, es entregar de manera física las más de 4 millones de firmas que se recolectaron de personas que no quieren la aprobación de Perfect Day en Mahahual.

Asimismo, Gemma Santana señaló que buscan enfatizar a Semarnat la importancia de preservar los ecosistemas de México y defenderlos de lo que llamó “inversiones de turismo rapaz”.

Selvame convoca a marcha para ‘defender Mahahual’ de proyecto turístico en manglares de Quintana Roo (Selvame)

Además, se busca destacar que nuestro país cuenta con una gran biodiversidad y cómo la naturaleza debe ser protegida por motivos climáticos para el bienestar de todos.

Gemma Santana lanzó un llamado a las autoridades a priorizar proyectos de conservación ecológica y no aquellos que buscan destruir y dañar irreparablemente nuestro medio ambiente.

La activista destacó la importancia de la gran barrera de arrecife de coral que representa Mahahual y cómo debemos anteponer su cuidado.

Aseveró que los propios habitantes de Mahahual están buscando fomentar proyectos de conservación, por lo que es importante destacar la cancelación de proyectos como Perfect Day.