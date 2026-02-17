La comisión electoral entregó a la presidenta Claudia Sheinbaum el proyecto de reforma electoral la noche del 16 de febrero.

La comisión, encabezada por Pablo Gómez, presentó la reforma en Palacio Nacional, donde este grupo permaneció por más de dos horas.

Sheinbaum revisará reforma electoral previo a su entrega al Congreso

Claudia Sheinbaum revisará el proyecto de reforma electoral antes de presentarlo ante el Congreso de la Unión.

Durante una reunión sostenida la noche del lunes 16 de febrero, la comisión electoral presentó el proyecto a la presidenta, quien estuvo acompañada, entre otros, por:

Esta reforma no será entregada sino hasta que termine con la revisión; se espera que llegue a los legisladores antes de que termine febrero.

Cabe señalar que previo a la entrega de la reforma electoral a la presidencia, representantes de los partidos aliados de Morena se reunieron con Pablo Gómez para continuar con la negociación de temas como la elección de plurinominales.

Tras dicha reunión, los representantes señalaron que esperan llegar a un acuerdo pronto y resaltó que la presentación de la reforma ante el Congreso podría retrasarse hasta mayo.

Proyecto de reforma electoral mantiene tema de plurinominales y financiamientos

De acuerdo con uno de los asistentes, el proyecto de reforma electoral mantiene el tema de los plurinominales a pesar de que es un tema “sensible”.

Las modificaciones se mantendrán en reserva; sin embargo, la presidenta Claudia Sheinbaum se mantiene en la importancia de que no existan listas para los legisladores por representación popular y sean votados.

Por otra parte, se señaló que el financiamiento para las elecciones y la burocracia alrededor de éstas tendrá una reducción.

Entre los temas que se encuentran también en este proyecto de reforma electoral que revisará Claudia Sheinbaum están: