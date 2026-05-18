La presidenta Claudia Sheinbaum mantiene una aprobación del 70.1%, según la más reciente encuesta de MetricsMx del 13 de mayo de 2026, consolidando una estabilidad excepcional en su aprobación durante el último mes.

La variación mínima en los registros —70.1% el 22 de abril, 70.0% el 29 de abril y 70.4% el 6 de mayo— refleja un núcleo sólido de respaldo a la presidenta de México.

Este escenario coincide con la postura firme de la ciudadanía: el 62.6% considera que la educación debe ser prioridad frente al Mundial 2026.

Encuesta: aprobación de Sheinbaum se mantiene estable y 62.6% prioriza educación sobre el Mundial 2026 (SDPnoticias)

Estabilidad en la aprobación de Claudia Sheinbaum

Los niveles de aprobación de la presidenta Claudia Sheinbaum han exhibido una variación mínima en las últimas cuatro semanas: registró un 70.1% el 22 de abril, 70.0% el 29 de abril, 70.4% el 6 de mayo y nuevamente un 70.1% en la medición más reciente del 13 de mayo.

El núcleo de apoyo más sólido, quienes afirman que “aprueba mucho” su gestión, se ha mantenido constante en un 55.7% durante las últimas tres semanas.

Asimismo, la desaprobación marcó su punto más bajo del periodo en la última encuesta, situándose en un 20.9%.

Encuesta: aprobación de Sheinbaum se mantiene estable y 62.6% prioriza educación sobre el Mundial 2026 (SDPnoticias)

Prioridad a la educación sobre el Mundial 2026

Ante la cercanía de la Copa del Mundo 2026, la opinión pública mexicana se muestra contundente respecto a la organización del calendario escolar de la Secretaría de Educación Pública (SEP).

El 62.6% de los encuestados sostiene que la educación debe ser la prioridad y rechaza que el Mundial 2026 merezca cambios especiales en el ciclo escolar 2025-2026.

Por el contrario, solo el 17.8% considera que el Mundial 2026 se trata de un evento histórico que justifica ajustes en las fechas educativas.

En este sentido, el 65.0% de los ciudadanos opina que el aprendizaje de los alumnos es el factor que más debe pesar al definir el calendario de la SEP, superando por amplio margen a otros criterios como las necesidades de los padres trabajadores (12.8%) o la derrama económica y el turismo (3.1%).

Encuesta: aprobación de Sheinbaum se mantiene estable y 62.6% prioriza educación sobre el Mundial 2026 (SDPnoticias)

Nota metodológica de la encuesta MetricsMx

La serie de encuestas de MetricsMx se basa en 800 entrevistas telefónicas automatizadas a nivel nacional por cada periodo, dirigidas a mayores de edad.

Los estudios cuentan con un margen de error máximo de +/-3.46% y un nivel de confianza del 95%, utilizando muestras probabilísticas basadas en la lista nominal del Instituto Nacional Electoral (INE).