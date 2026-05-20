Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Gobernación, cuestionó por qué tenía que responder a las preguntas de los medios sobre el paradero de Rubén Rocha Moya, señalado de vínculos con el Cártel de Sinaloa.

Tras la presentación del nuevo plan de identificación forense, Rosa Icela Rodríguez fue cuestionada sobre dónde se encuentra el mandatario sinaloense, a lo que la funcionaria respondió con ironía: “¿Y yo por qué?”.

Rosa Icela Rodríguez (Daniel Augusto/Cuartoscuro / Daniel Augusto)

Rosa Icela Rodríguez rechazó contestar preguntas sobre paradero de Rocha Moya

Durante un breve encuentro con medios, Rosa Icela Rodríguez rechazó hablar del caso de Rubén Rocha Moya e incluso cuestionó el porqué ella tendría que saber el paradero del gobernador con licencia.

Ante la insistencia de los medios sobre si haría un llamado a Rubén Rocha Moya, Rosa Icela Rodríguez dijo que ella no hablaría del tema.

“Yo no estoy haciendo ningún llamado de nada. Hoy venimos a hablar de desaparecidos”. Rosa Icela Rodríguez

Las declaraciones de Rosa Icela Rodríguez se producen en un contexto de creciente tensión política tras las acusaciones difundidas por Estados Unidos contra funcionarios sinaloenses.

La presidenta Claudia Sheinbaum ha reiterado que México no permitirá acusaciones sin pruebas por parte del gobierno de Estados Unidos y sostuvo que cualquier acción deberá sustentarse conforme a derecho.

Por su parte, Rocha Moya ha rechazado públicamente los señalamientos, sin embargo, la falta de apariciones públicas recientes ha alimentado versiones sobre su ubicación y situación jurídica.