Luis Armando Melgar denuncia falta de diálogo para el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) en reforma electoral.

El senador del PVEM, Luis Armando Melgar advierte que Morena no alcanzará los votos suficientes si no se abre el diálogo en reforma electoral.

En entrevista con Azucena Uresti, Luis Armando Melgar denunció la falta de diálogo en reforma electoral luego de que señaló la insistencia de suprimir a los plurinominales.

🟢 “Ni una coma a los plurinominales, no se le va a mover nada (…), para nosotros no es condición de negociar”, me comenta Luis Armando Melgar (@LAMelgar), luego de que el PVEM y el PT se levantaran de la mesa de negociación sobre la Reforma Electoral que se espera la presidenta… pic.twitter.com/7wOc4taoPj — Azucena Uresti (@azucenau) February 10, 2026

Luis Armando Melgar calificó una “falta de respeto” el retorno de propuestas previamente rechazadas en la mesa de negociación, lo que evita que el diálogo continúe.

“Los plurinominales no van, el financiamiento no aplica como lo están proponiendo, y la autonomía del INE es absolutamente intocable; esos son los puntos. Que llegue la señora de Morena y diga otra vez, ‘oiga, es que esto sí’, hasta es una burla, porque es una falta de respeto” Luis Armando Melgar

Destacó que en estos momentos no hay apertura al diálogo frente a los puntos que no son negociables.

Y es que pese a que ya se ha señalado en reiteradas ocasiones que esos puntos no van en la reforma electoral, Morena sigue insistiendo que sí.

“Es decir: ‘oye lo que tu piensas me vale’ y yo te vuelvo a insistir que esto es lo que yo quiero” Luis Armando Melgar

En ese sentido advirtió que el PVEM no acompañara la reforma electoral en el Pleno de la Cámara Alta si se sigue de esta manera.

“Sin duda alguna, así fue. Como dices, estamos avanzando en algo donde sabemos que hay cosas que no vamos a meter, y de repente volvemos a lo mismo, eso no es una negociación, eso es que te quieren marear, y eso es lo que no podemos permitir porque hay que ser serios” Luis Armando Melgar

Para Luis Armando Melgar el suprimir a los plurinominales y modificar el financiamiento público representa un retroceso democrático que busca beneficiar a un “partido único”.

“Hubo una reunión, en los detalles de la forma, creo que la información ya es pública. Que quede claro, no vamos a ir con aquello que no le conviene a México, y claramente es un retroceso democrático” Luis Armando Melgar

Luis Armando Melgar dejó en claro que el PVEM se mantiene firme en la defensa de la representación proporcional y la autonomía del Instituto Nacional Electoral (INE) .

“Ni una coma a los plurinominales, no se le va a mover nada, para nosotros no es condición de negociar” Luis Armando Melgar

Para el senador estos puntos no son sujetos a negociación y en caso de que se mantengan en la reforma electoral, no será apoyada por el PVEM.

“Vamos a ser serios pongámonos de acuerdo y avancemos. No me vuelvas a sacar y poner sobre la mesa algo que sabes que va a reventar la negociación, porque parece de niños” Luis Armando Melgar

Luis Armando Melgar advirtió que sin estos cambios Morena no contará con los votos necesarios para la aprobación de la reforma electoral en el Congreso de la Unión.

“Al final del camino no le van a alcanzar los votos (…) si ya saben que no les van a dar, no sé porque siguen insistiendo” Luis Armando Melgar

Y es que considera que para avanzar se debe de respetar para lo que ellos no son negociables, pues no van a mover reglas de manera innecesaria para favorecer un partido único y mucho menos un retroceso democrático.

“Si vamos a avanzar que se respete lo que nosotros consideramos que no es negociable y metamos a la agenda de lo que al país le conviene y que realmente puede ser un avance democrático” Luis Armando Melgar

Las declaraciones vienen luego del retiro de los representantes del PT y el PVEM de las negociaciones técnicas de la reforma electoral.