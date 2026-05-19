Pumas vs Cruz Azul jugarán la Final de la Liga MX el domingo 24 de mayo, y la venta general de boletos serán este miércoles 20 de mayo desde las 10 horas, con precios que van de los $472 a poco más de mil pesos.

Estos son los precios de los boletos para el Pumas vs Cruz Azul:

Cabecera norte: $472 pesos

Cabecera sur: $600 pesos

Planta alta pebetero: $671 pesos

Cabecera sur: $600 pesos

Planta baja general: $806 pesos

Palomar general: $868 pesos

Palomar Goya: $992 pesos

Palcos y Plateas: $ mil 150 pesos

Pumas vs Cruz Azul, venta de boletos

Boletos Pumas vs Cruz Azul: Precio de las entradas para la Final en el Estadio Ciudad Universitaria

La venta general de boletos para la Final Pumas vs Cruz Azul, es el miércoles 20 de mayo con precios que van desde los $472 pesos hasta poco más de mil pesos.

Boletos Pumas vs Cruz Azul: ¿Cómo comprar las entradas para la Final en Ciudad Universitaria?

A través de la plataforma Ticketmaster será la venta de boletos para el partido Pumas vs Cruz Azul.

La venta de boletos para el público en general para la final inicia a las 10 horas, y el límite de compra es de 4 boletos por persona.

Un día antes, el martes 19 de mayo, se hizo una preventa de boletos para los clientes del banco patrocinador del Club Universidad.

¿Cuándo es la Final Pumas vs Cruz Azul?

Pumas vs Cruz Azul se miden el domingo 24 de mayo a las 19 horas en el Estadio Olímpico Universitario.

Cruz Azul vs Pumas abren la Final de la Liga MX. Jueves 21 de mayo; 20 horas por Canal 5, Canal 7, TUDN, ViX y YouTube.