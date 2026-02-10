La reforma electoral ya habría provocado algunas fisuras en el bloque del PT, Partido Verde y Morena, pues se reporta que el diálogo en busca de un acuerdo no llegó a buen puerto.

Lo anterior debido a que una reunión privada que se celebró con el fin de alcanzar un acuerdo, terminó de manera abrupta cuando PT y Partido Verde se levantaron de la mesa.

PT y Partido Verde estarían en desacuerdo con Morena por la reforma electoral

El tema de la eliminación de plurinominales que Morena impulsa para incluir en el dictamen de reforma electoral, sería el motivo de un primer gran desencuentro con sus aliados el PT y el Partido Verde.

Así se reporta en distintas versiones en las que se refiere que el lunes 9 de febrero se realizó un encuentro privado en la Secretaría de Gobernación para analizar el tema de la reforma electoral.

De acuerdo con la información, en la mesa de trabajo estuvieron presentes las planas mayores de los 3 partidos, así como la titular de la Secretaría de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez:

Luisa María Alcalde, dirigente de Morena

Alberto Anaya, dirigente del PT

Carlos Puente, coordinador del Verde en la Cámara de Diputados

Manuel Velasco, coordinador del Verde en el Senado

Pablo Gómez, presidente de la Comisión para la Reforma Electoral

Luisa Alcalde (Michelle Rojas/SDPnoticias)

Sin embargo, se afirma que los trabajos concluyeron sin acuerdos y en medio de tensiones debido a que PT y el Partido Verde habrían roto el diálogo por su inconformidad con la postura de Morena.

En específico, se expone que Luisa María Alcalde insistió en que se deben eliminar los espacios plurinominales, así como proceder con un recorte a los recursos para los partidos políticos.

La postura de la dirigente de Morena chocó con del PT y el Partido Verde, que están a favor de que se mantengan los 200 plurinominales para la Cámara de Diputados y 32 para el Senado.

Por ello, se asevera que los representantes de los aliados de Morena, Alberto Anaya, Carlos Puente, y Manuel Velasco, optaron por levantarse de la mesa para romper el diálogo.

Geovanna Bañuelos niega tensiones entre PT, Partido Verde y Morena por reforma electoral

En medio de las versiones sobre la tensión en las mesas de trabajo, la senadora de la bancada del verde, Geovanna Bañuelos, hizo una declaración con la que buscaría contener los daños.

Así habría ocurrido debido a que al ser cuestionada sobre la presunta ruptura del diálogo en el bloque oficialista, la senadora negó que haya ocurrido un desacuerdo entre los partidos.

En ese sentido, la legisladora sostuvo incluso que la coalición permanece instalada en una mesa de diálogo que dijo, reanudará trabajos el martes 10 de febrero en punto de la 1 de la tarde.