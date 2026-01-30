La presidenta Claudia Sheinbaum adelantó que en febrero de 2026 presentará ante el Congreso de la Unión su propuesta de reforma electoral, la cual contempla la regulación del uso de Inteligencia Artificial en campañas políticas.

“Yo espero que ya la segunda semana de febrero ya podamos presente la reforma electoral”

La iniciativa de reforma electoral también incluye sanciones por propaganda digital con IA y la eliminación de legisladores plurinominales, buscando mayor transparencia y representación ciudadana.

Reforma electoral de Sheinbaum irá por regulación de IA en campañas

Ante el cuestionamiento directo sobre la regulación del uso de la IA en las campañas electorales, la presidenta Claudia Sheinbaum señaló el 30 de enero de 2026 que “sí tiene integrado este tema”.

Asimismo, resaltó que las especificaciones al respecto se darán a conocer una vez que se presente la iniciativa de la reforma electoral, la segunda semana de febrero 2026.

Cabe señalar que la semana anterior aseguró que la reforma electoral contempla no sólo la regulación, sino la aplicación de multas por el uso de IA en las campañas.

Asimismo, reiteró que es importante que la gente sepa que se está utilizando este tipo de tecnología al momento.

En este sentido, se podría incluir el uso de sellos identificadores, parecido al sistema que actualmente se usa en los productos de comida chatarra, para que se tenga plenamente señalado el uso de IA en propaganda.

Sheinbaum defiende propuesta contra legisladores plurinominales

Por otra parte, la presidenta defendió su reforma electoral y la eliminación de los legisladores plurinominales.

Claudia Sheinbaum destacó que no busca que se elimine la representación de las minorías pero sí que sea una representación razonable sin listas “de las burocracias partidarias que se han convertido en algo que la gente no quiere”.