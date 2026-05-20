La Asociación Nacional de Transportistas (ANTAC) descartó que en la protesta del 20 de mayo, en la Ciudad de México (CDMX), vayan a realizarse bloqueos o afectaciones a vialidades.

“Mañana es una concentración nada más, donde vamos a estar en la Cámara de Senadores [...] Vamos a tratar de que los capitalinos no se vean afectados” ANTAC

Sin embargo, los organizadores insistieron en que, si no se cumplen sus demandas, el megabloqueo de carreteras en todo el país podría realizarse el 11 de junio, el día de la inauguración del Mundial 2026.

Por ahora, organizadores de la ANTAC confirman que durante las protestas del 20 de mayo estarán presentes en:

Cámara de Senadores

Fiscalía General de la República (FGR

Secretaría de Gobernación

ANTAC convoca a movilización en la CDMX el 20 de abril (Facebook/@ANTAC)

ANTAC se reunirá con la Secretaría de Gobernación el 20 de mayo

En entrevista con Radio Fórmula, el presidente nacional de la ANTAC, David Estévez Gamboa, señaló que el 20 de mayo los transportistas saldrán del Ángel de la Independencia rumbo a la Cámara de Senadores.

Explicó que desde la Cámara Alta exigirán un juicio político contra el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, a quien responsabilizan de la importación masiva de granos que afecta sus ingresos.

Estévez Gamboa señaló que la ANTAC también presentará propuestas de Iniciativa de Ley, para luego trasladarse a la FGR para solicitar la creación de una agencia especializada en Delitos de Carretera.

Además, explicó que se reunirá ese día con la titular de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, así como con autoridades de la SICT (Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes) CAPUFE (Caminos y Puentes Federales).

ANTAC (Cuartoscuro / Fotografía Cortesía)

Amagan con bloquear Guanajuato el 20 de mayo

Aunque el presidente de la ANTAC señaló que no hay intenciones de realizar bloqueos en la CDMX, señaló que transportistas en Guanajuato han manifestado su deseo de cerrar vialidades a modo de protesta.

“Nosotros los invitamos a no hacerlo”, refirió Estévez Gamboa.