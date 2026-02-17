Claudia Sheinbaum confirmó que la reforma electoral será presentada la próxima semana, luego de que realice la revisión.

El proyecto de reforma entregado por Pablo Gómez a la presidenta será presentado en la Mañanera del Pueblo, donde se informará cuál será la Cámara de origen para esta reforma.

Sheinbaum presentará reforma electoral en su mañanera

Claudia Sheinbaum compartió que el proyecto de reforma electoral que le entregó la comisión electoral, va a ser presentada en su mañanera desde el

De acuerdo con la presidenta, “no es mandar una reforma por mandar una reforma” y resaltó que se trata de un trabajo importante en pro de la democracia de México.

Asimismo, señaló que la reforma electoral será presentada primero en su mañanera del Pueblo, donde se informará a qué Cámara será presentada.

“Ya la próxima semana la vamos a presentar…primero la presentamos aquí y ya luego vemos a qué cámara” Claudia Sheinbaum

Reforma electoral es para disminuir costos y fomentar la democracia participativa: Sheinbaum

Por otra parte, Claudia Sheinbaum señaló que la reforma electoral tiene como objetivo disminuir el costo de las elecciones, así como fomentar la democracia participativa.

La presidenta señaló que las elecciones en México son “las más caras del mundo” entre los comicios y el financiamiento a los partidos políticos.

“El objetivo es disminuir los costos de las elecciones en México y todo lo que tiene que ver con los organismos electorales” Claudia Sheinbaum

Otro de los punto clave de la reforma electoral, según señaló la presidenta son: