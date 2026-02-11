Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la Cámara de Diputados, negó que la reforma electoral esté provocando división política entre Morena, PVEM y PT.

Esto luego de que integrantes del PVEM y PT externaran su desacuerdo con Morena ante el posible proyecto elaborado por la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral, el cual, en primera instancia pretendía la eliminación de los plurinominales .

Monreal rechaza división entre Morena, PVEM y PT por reforma electoral; asegura ya trabajan juntos en la elaboración del dictamen

En comparecencia ante medios de comunicación, Ricardo Monreal, también coordinador de los diputados de Morena, negó que la reforma electoral esté generando una ruptura política entre su partido y sus aliados del Partido Verde y PT.

Monreal manifestó que Morena, PVEM y PT ya trabajan junto a la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral en la elaboración del dictamen que será presentado.

En ese sentido, señaló que luego de las primeras reuniones de trabajo para abordar el tema entre Morena, PVEM y PT, estaría confirmado que se mantendrá la figura plurinominal y no será eliminada como se manejó en primera instancia.

Incluso Monreal añadió que, si fuera solo su decisión, mantendría la fórmula 300 y 200 en materia de representación legislativa, es decir, 300 diputados de mayoría y 200 escaños plurinominales .

No obstante, el presidente de la Jucopo adelantó que la reforma electoral sí buscará que se lleven a cabo nuevas fórmulas para la elección de legisladores, con la finalidad de que la ciudadanía esté más vinculada con estos.