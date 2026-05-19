A casi un año de volverse “famosa” en redes sociales por agredir a un policía de tránsito, Ximena Pichel alias ‘Lady Racista’, vuelve a estar en la mira.

De acuerdo con el periodista de nota roja, Carlos Jiménez, ‘Lady Racista’ enfrentará una vez más a las autoridades de México.

A Ximena Pichel, de 45 años de edad, se le acusa de no cumplir con la sanciones impuestas por un juez derivada de una agresión verbal a una autoridad.

Por lo que el día de mañana, 20 de mayo de 2026, la mujer con nacionalidad argentino-mexicana asistirá a una audiencia debido a que no asistió a los cursos de sensibilización contra la discriminación que le fueron ordenados.

Ante esto, la Fiscalía de la Ciudad de México y la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) buscarán ejecutar una orden de aprehensión en su contra.

Ximena Pichel agrede verbalmente a policía de tránsito (Eduardo Díaz/SDPnoticias.com )

¿Qué cargos enfrenta Ximena Pichel, ‘Lady Racista’?

El 3 de julio de 2025, Ximena Pichel fue grabada, en compañía de sus hijos, insultando a un policía de tránsito en la colonia Condesa, en Ciudad de México.

Ximena Pichel lanzó comentarios discriminatorios al policía luego de percatarse que éste le intentaba colocar un inmovilizador a su vehículo por falta de pago en el parquímetro.

La agresión verbal, por un error que ella cometió, la volvió tendencia en redes sociales donde la apodaron ‘Lady Racista’.

Pichel fue presentada ante las autoridades por lo que un juez de control la vinculó a proceso, pero le otorgó la suspensión provisional para enfrentar el proceso en libertad.

Entre las medidas acordadas para evitar sanciones penales, se le impuso:

Un pago por reparación del daño de $97 mil pesos

Ofrecer una disculpa pública al policía de tránsito

Asistir a cursos contra la discriminación impartidos por COPRED.