El nombre de Edgar Pérez Zamora se viralizó en las redes sociales por un video donde presuntamente agredía a su pareja sentimental.

Más allá de la violencia de género, el caso generó gran controversia porque Edgar Pérez Zamora se desempeñaba como el subdirector de la Policía Municipal de Xalatlaco, Estado de México.

¿Quién es Edgar Pérez Zamora, subdirector de policía municipal de Xalatlaco en Edomex?

Edgar Pérez Zamora ha sido identificado como el hombre que agrade a una mujer en un domicilio.

De acuerdo con algunos reportes, Edgar Pérez Zamora es el subdirector de policía municipal de Xalatlaco en Edomex.

Luego de la difusión de las imágenes, Edgar Pérez Zamora había sido detenido en el municipio de Almoloya del Río.

Detienen a subdirector de policía de Xalatlaco por agredir a su esposa; video lo evidencia (@FiscaliaEdomex / X)

Además de la violencia de género, las autoridades indagan la posible relación del exfuncionario con otros actos delictivos.

Aunque la dependencia no detalló los delitos adicionales que se le atribuyen, confirmó que las indagatorias continúan abiertas.

Edgar Pérez Zamora será trasladado a un penal mexiquense para quedar a disposición de un juez, quien definirá su situación jurídica en las próximas horas.

¿Cuántos años tiene Edgar Pérez Zamora, subdirector de policía municipal de Xalatlaco en Edomex?

No hay información pública acerca de la edad de Edgar Pérez Zamora.

¿Quién es la esposa de Edgar Pérez Zamora, subdirector de policía municipal de Xalatlaco en Edomex?

Se desconoce información sobre la esposa de Edgar Pérez Zamora, aunque algunos medios han señalado que la mujer que habría agredido en el video sería su pareja sentimental.

Detienen a subdirector de policía de Xalatlaco por agredir a su esposa; video lo evidencia (@FiscaliaEdomex / X)

¿Cuántos hijos tiene Edgar Pérez Zamora, subdirector de policía municipal de Xalatlaco en Edomex?

No se tiene información sobre la vida privada de Edgar Pérez Zamora, por lo que se desconoce si tiene hijos.

¿Qué estudió Edgar Pérez Zamora, subdirector de policía municipal de Xalatlaco en Edomex?

No hay información pública sobre los estudios de Edgar Pérez Zamora.

¿En qué ha trabajado Edgar Pérez Zamora, subdirector de policía municipal de Xalatlaco en Edomex?

Hay poca información sobre la trayectoria laboral de Edgar Pérez Zamora, pero se sabe que se desempeñaba como subdirector de policía municipal de Xalatlaco en Edomex.

Detienen a Edgar Pérez Zamora, subdirector de policía municipal de Xalatlaco en Edomex

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) informó sobre la detención de Edgar Pérez Zamora, quien se desempeñaba como subdirector de la policía municipal de Xalatlaco, Estado de México.

El arresto se produjo por el video de una cámara de seguridad que muestra al exoficial agrediendo brutalmente a quien sería su pareja en el patio de su domicilio.

A raíz de estas evidencias, el ayuntamiento local decidió separarlo de su cargo para permitir que la fiscalía estatal proceda con las investigaciones legales.

Además de los cargos por violencia de género, las autoridades indagan la posible implicación del sujeto en otros actos delictivos.