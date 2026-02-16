En reunión con Kenia López Rabadán, presidenta de la Cámara de Diputados, Somos México presionó para una mayor vigilancia en reforma electoral.

Somos México presentó una propuesta de reforma electoral donde se planea fortalecer al INE y se advierte que el ahorro de recursos podría poner en riesgo la capacidad institucional.

La organización Somos México presentó una propuesta de reforma electoral en la que buscan fortalecer al INE con:

Cambios en la integración del Consejo General

Robustecer el Servicio Profesional Electoral

Fortalecer la colegialidad del INE en la toma de decisiones

Hacer nuevas definiciones sobre el alcance y facultades del órgano interno del control del INE

Somos México también propone una mayor rendición de cuentas, monitoreo de medios y ajustes para fortalecer la representación política.

En este sentido, Leonardo Valdés Zurita advirtió que el ahorro de recursos podría poner en riesgo la capacidad institucional electoral.

Leonardo Valdés Zurita considera que se debe de hacer un esfuerzo para que los recursos a las instituciones electorales sean suficientes.

Somos México dispuesto a participar en un parlamento abierto para el análisis de la reforma electoral

Al respecto, Emilio Álvarez Icaza, integrante de Somos MX, sostuvo que una reforma electoral mal hecha sería irresponsable.

Y es que señaló que podría dividir a los mexicanos y traería más conflictos que soluciones.

Emilio Álvarez Icaza consideró que la reforma electoral debe de ser un mecanismo para que quienes salgan electos tengan condiciones de gobernabilidad y paz.

Además, dijo que Somos México está dispuesto a participar en un parlamento abierto para el análisis de la reforma electoral.

Esto con el objetivo que se tenga una reforma electoral consensuada y dialogada.

Emilio Álvarez Icaza señaló que Morena debe de tener un diálogo no solo con los que se encuentren a favor de su reforma electoral.

“Hacemos un llamado a la responsabilidad, a atender el sentido de una reforma constitucional, que es un pacto social desde la pluralidad, diversidad que tiene este país. Entender que hay muchas opiniones, que ellos no representan todas las voces, pero la necesidad sobre todo de no regresar a la conflictiva electoral como la forma de elegir gobiernos” Emilio Álvarez Icaza