Martha Lucía Micher Camarena, cercana a Marcelo Ebrard, renunció a la bancada de Morena durante la sesión en vivo de la Camara de Senadores que inició el 25 de octubre y terminó la madrugada del 26 de octubre, por no permitirle que abordaran un tema distinto al que se estaba discutiendo.

Por ello, anunció que se iría a una huelga de hambre, tras llamar “pendeja” a Ana Lilia Rivera, también senadora de Morena y quien es la presidenta de la Mesa Directiva.

El asunto que se estaba tratando eran reservas a la Ley de Ingresos para 2024 y Martha Lucía Micher quiso reclamar al senador Gustavo Madero por declaraciones sobre la desaparición de fideicomisos del Poder Judicial, abordado el día anterior, en las que llamó “marranos” a legisladores de Morena.

Los marranos de @PartidoMorenaMx

en el @senadomexicano



al no contar con los votos para desaparecer los 13 fideicomisos de la @SCJN y del Poder Judicial



aumentaron, mientras sesionábamos, el numero de integrantes de la Comisión de Estudios Legislativos

con dos senadores… — Gustavo Madero (@GustavoMadero) October 24, 2023

Piden respeto para Ana Lilia Rivera, presidenta del Senado, ante berrinche de Martha Lucía Micher

Ante el berrinche de Martha Lucía Micher Camarena por no permitirle que se desviara del tema, se generó caos en la Cámara de Senadores y sobre todo al interior de Morena.

Alejandro Rojas Díaz Durán, también de Morena y cercano a Ricardo Monreal, volvió a interrumpir la sesión para exigir de manera prepotente una disculpa de Ana Lilia Rivera a Martha Lucía Micher Camarena.

Citlalli Hernández y Mónica Fernández, de Morena, pidieron no salirse del tema y respetar a la presidenta Ana Lilia Rivera, quien debe conducir el orden de la sesión sin distinción de partidos y de quien se dijo la estaban tratando mal por ser mujer.

Y a todo esto ¿Quién es Martha Lucía Micher Camarena?

Martha Lucía Micher Camarena es una senadora de Morena, elegida por el principio de Primera Minoría.

Originaria de Guanajuato, es también cercana a Marcelo Ebrard y estuvo activa en el proceso interno de Morena rumbo a la candidatura para 2024.

Martha Lucía Micher, feminista, no baja de “pendeja” a su compañera de Morena

Martha Lucía Micher, es una reconocida feminista y actualmente es presidenta de la Comisión para la Igualdad de Género en la Cámara de Senadores.

En 2018 protestó contra la toma de protesta de senador Noé Castañón, por ser ser un supuesto violentador al interior de su familia.

De hecho, Martha Lucía Micher fue parte de quienes protestaron frente a él e interrumpieron su toma de protesta con lona incluida.

Noé Castañón (Misael Valtierra / Cuartoscuro)

Tras ello denunció que hubo violencia en sus contra pues hubo una oleada de acoso en su contra.

En diversos momentos en la Cámara de Senadores ha presentado y apoyado reformas contra la violencia hacia las mujeres y específicamente sobre violencia política de género.

Martha Lucía Micher, golpeada durante la elección interna de Morena

Tanto Martha Lucía Micher como Martha Delgado Peralta, fueron los brazos derechos de Marcelo Ebrard durante el proceso interno de Morena en el que no salió favorecido.

Martha Lucía Micher denunció el día de la decisión, el 6 de septiembre de 2023, una agresión por elementos de seguridad del World Trade Center para no presenciar el conteo de votos.

A Martha Lucía Mícher, senadora y representante de Marcelo Ebrard, le fue negado el acceso al inmueble del World Trade Center (Mario Jasso)

Martha Lucía Micher y Marcelo Ebrard se van, pero no se van

Al parecer Martha Lucía Micher Camarena coincide con Marcelo Ebrard en no tener certeza sobre sus destino político pues mientras Marcelo Ebrard aplaza la decisión para romper o no con Morena, Martha Lucia Micher al parecer no se va a ir de Morena como prometió en la sesión.

Durante la madrugada de este jueves 26 de octubre, puso un tuit en el que señaló que platicó con Ana Lilia Rivera como “dos compañeras” y eliminaron la rudeza innecesaria.