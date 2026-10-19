Lenia Batres Guadarrama compartió la obtención de su doctorado en Derecho Constitucional, grado académico que cursó en la Universidad Tepantlato.

El anuncio de la ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) generó diversas reacciones en redes sociales, donde usuarios comentaron tanto su trayectoria académica como la institución donde realizó sus estudios.

La conversación digital en torno a la ministra Lenia Batres también reavivó cuestionamientos sobre su tesis doctoral y recuperó episodios polémicos de su vida pública.

El tema ha colocado nuevamente a la ministra de la SCJN en el centro del debate político y mediático.

Lenia Batres presume su doctorado en Derecho Constitucional (Cortesía)

Reacciones a doctorado de Lenia Batres en Universidad Tepantlato

Algunos internautas se expresaron de diversas maneras contra el titulo obtenido por Lenia Batres como “doctorados chafas comprados”.

Tras la noticia, otros internautas expresaron interés por saber cuál fue la tesis doctoral que elaboró para obtener el grado.

Algunos, a forma de broma, hicieron memes de posibles títulos de tesis relacionados a la Cuarta Transformación y a la austeridad promovida desde ese movimiento.

Al recibir el doctorado, la ministra Lenia Batres estaba acompañada de su hijo Emiliano Batres Guadarrama, su cuñada Daniela Cordero Arenas así como otros miembros de la familia Batres Guadarrama:

Valentina Batres Guadarrama, ex diputada local de la CDMX

Vietnika Batres Guadarrama, directora de El Sur de Guerrero

de Guerrero Olinamir Batres Guadarrama

Cuauhtémoc Batres

Lenia Batres presume su doctorado en Derecho Constitucional (Cortesía)

Reviven video vecinal de Lenia Batres

Detractores de Lenia Batres, aspirante a la presidencia de la SCJN, tuvieron dudas sobre la dedicatoria que puso en su tesis e incluso recuperaron frases del video que se hizo viral en diciembre de 2023.

En el video de un conflicto vecinal protagonizado por Lenia Batres la hoy ministra expresó frases ofensivas contra una de sus vecinas y presumió que ella sí pagaba renta.