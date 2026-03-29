Fernando Farías Laguna, contralmirante de la Secretaría de Marina acusado de presuntamente liderar una red de huachicol fiscal, impugnó la decisión de una jueza federal que rechazó el amparo que promovió contra una orden de aprehensión vigente por el delito de delincuencia organizada.

La resolución fue emitida por la jueza Emma Cristina Carlos Ávalos, titular del Juzgado Décimo Primero de Distrito en Materia Penal en la Ciudad de México.

La juzgadora determinó negar el amparo debido a que las autoridades señaladas en la demanda negaron la existencia de la orden de captura en los términos planteados, además de que el quejoso no presentó pruebas suficientes para desmentir dichas negativas.

Tras esta decisión, Farías Laguna presentó un recurso de impugnación, por lo que el caso será analizado ahora por un Tribunal Colegiado, instancia que revisará la determinación de la jueza federal.

Fernando Farías Laguna obtiene suspensión definitiva, pero no evita su captura (Eduardo Díaz/SDPnoticias )

Fernando Farías Laguna sigue prófugo por caso de huachicol fiscal

Pese a la impugnación presentada contra el rechazo del amparo, Fernando Farías Laguna continúa prófugo, mientras enfrenta acusaciones relacionadas con huachicol fiscal.

Cabe recordar que en noviembre del año pasado, la jueza de control del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de México, Nancy Selene Hidalgo, reactivó la orden de aprehensión en su contra.

Esto ocurrió después de que el contralmirante no se presentara a declarar por el caso en el que también está acusado su hermano, Manuel Farías Laguna.

Hasta el momento, se desconoce el paradero de Fernando Farías Laguna, quien permanece en calidad de prófugo de la justicia.

Tribunal Colegiado revisará impugnación de Fernando Farías Laguna

El recurso de revisión presentado contra la sentencia de la jueza Décimo Primero de Distrito en Materia Penal en la Ciudad de México, será turnado a un Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, donde se analizará el caso y se determinará si procede o no la protección solicitada.

La negativa del amparo no implica que el marino sea declarado culpable o inocente, sino que el juicio se detuvo de manera técnica debido a que las autoridades responsables negaron el acto reclamado, lo que impidió al juzgado analizar el fondo del asunto.

Por ello, el Tribunal Colegiado deberá revisar el caso y determinar si corresponde emitir una nueva resolución sobre la orden de aprehensión contra Fernando Farías Laguna.