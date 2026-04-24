El ex titular de la Secretaría de Marina (Semar) en el gobierno anterior, José Rafael Ojeda Durán, no ha dado su apoyo moral a Fernando Farias Laguna y no saben nada de él, reveló su esposa Mónica Gómez.

Así lo dejo ver en una entrevista en semanas anteriores con la periodista de Sonora Águeda Barajas, que se ha retomado tras la captura de Fernando Farías Laguna en Argentina.

“No. No sabemos nada de él (Rafael Ojeda Durán), conmigo nunca (se ha puesto en contacto)… que pensamos que lo teníamos (apoyo moral) pero no, nada… a lo mejor no quiere problemas, no sé” Mónica Gómez. Esposa de Fernando Farías Laguna

José Rafael Ojeda Durán es tío político de los hermanos Farías Laguna ya que son sobrinos de su ex esposa, Sandra Luz Laguna Rivera.

Familia de Fernando Farías Laguna viaja a Argentina tras detención

Este viernes 24 de abril, el abogado de los hermanos Farías Laguna, Epigmenio Mendieta informó que la familia de Fernando Farías Laguna viajó a Argentina para acompañarlo en su proceso legal, dijo en el programa de Ciro Gómez Leyva en Grupo Fórmula.

Se desconoce quiénes y cuántos de los miembros de su familia han viajado a Argentina y si entre ellos se encuentra su esposa Mónica Gómez.

Fernando Farías Laguna tendrá su primer audiencia de extradición en Argentina

El abogado Epigmenio Mendieta confirmó que Fernando Farías Laguna tendrá su primer audiencia este viernes 24 de abril para el proceso de posible extradición a México.

Además, detalló Epigmenio Mendieta que es un equipo de abogados argentinos quienes lo representan en ese país aunque él es su defensa en México.

Mientras tanto, el abogado mexicano ha cuestionado por qué en la investigación sobre supuesto huachicol fiscal no se investiga a altos mandos y que los Farías Laguna no participaron en la red de tráfico de hidrocarburos.

El abogado también insistió que los integrantes de la red de huachicol fiscal usaron su nombre y el de si hermano Manuel Roberto Farías Laguna y que hay un juicio sumario en contra de ellos por parte del gobierno de México.