La periodista Sabina Berman aseguró que una hipotética candidatura presidencial de Ricardo Salinas Pliego, presidente de TV Azteca, despertaría nervios en la oposición.

Apenas el 12 de septiembre, la periodista de ADN40, Lourdes Mendoza, dio a conocer que Ricardo Salinas Pliego convocó a una reunión privada a periodistas como Javier Alatorre y otros empleados de TV Azteca, a fin de promover un movimiento político.

En ese contexto, Sabina Berman señaló consternación en la oposición a Morena en caso de que Ricardo Salinas Pliego sea candidato presidencial en las elecciones 2030.

Sabina Berman (Sabina Berman / Facebook)

Sabina Berman dice que para la oposición sería “impensable subordinarse” a Ricardo Salinas Pliego

Hoy lunes 15 de septiembre, Sabina Berman escribió en redes sociales que “la posición está consternada por la candidatura de Ricardo Salinas Pliego", luego de que el magnate anuncio un movimiento político con sus empelados de TV Azteca.

“Para sus figuras serias, es impensable subordinarse a un usurero tramposo, vulgar y sexista”, agregó la periodista de Canal Catorce, y anteriormente colaboradora de TV Azteca en el programa de entrevistas Shalalá.

En este sentido, la comunicadora consideró que la oposición tendría que hacer un análisis sobre el tema; “tal vez deberían buscar entre sus mejores intelectuales y empresarios una opción…“, escribió.

Ricardo Salinas Pliego lanza movimiento político de “perseguidos” que no piensan “como en Venezuela y Cuba”

El 12 de septiembre, Lourdes Mendoza dio a conocer algunos detalles del movimiento político que lanzó Ricardo Salinas Pliego, quien convocó a una reunión a periodistas como ella y Javier Alatorre, entre otros empleados de TV Azteca.

“¿Tú qué vas a escoger? ¿De qué lado quieres estar? ¿Quieres estar del lado de la vida o de la muerte?, ¿de la propiedad o del despojo?, ¿de la libertad o de la esclavitud?, ¿de la verdad o de la mentira?“, escribió la periodista en el El Financiero.

En este sentido, explicó sin presentar pruebas de sus dichos, que el movimiento estará conformado por “perseguidos” políticos que no piensan “como en Cuba o Venezuela”:

“Ayer en TV Azteca, Ricardo Salinas Pliego nos convocó a varios empleados, académicos, analistas… vamos, a ciudadanos de la sociedad civil que estamos preocupados por cómo estamos, por el futuro, por cómo el gobierno persigue y quiere callar a quienes no piensan como ellos, como en Venezuela y Cuba". Lourdes Mendoza

En ese marco, la periodista dijo que la organización se busca posicionar en contra de la corrupción y del crimen.

“O sea, no nada más decir estamos en contra del Gobierno por estar en contra del Gobierno. ¿Qué es lo que no me gusta y qué es lo que yo quiero? Dijo, de entrada queremos un país donde hay seguridad para todos, porque hoy nadie podemos hablar de que nos sentimos seguros en este país, y la segunda parte es queremos que no haya corrupción". Lourdes Mendoza

En la misma conversación, Lourdes Mendoza dijo que Ricardo Salinas Pliego rechazó tener intenciones de ser presidente de México, además de afirmar sin pruebas que distintos empleados de TV Azteca son “perseguidos” políticos por su trabajo.