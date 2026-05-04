El mundo del deporte y del entretenimiento está de luto, pues se dio a conocer la lamentable muerte de Eduardo Lamazón, un reconocido periodista y analista de boxeo. Su estilo analítico y su profundo conocimiento del pugilismo lo convirtieron en una referencia obligada para los aficionados. Si quieres conocer más sobre su edad, vida personal y carrera, continúa leyendo.

¿Quién fue Eduardo Lamazón?

Eduardo Lamazón fue un periodista, escritor y analista de boxeo mexicano, ampliamente reconocido por su trabajo en televisión y medios especializados.

Durante décadas, se consolidó como uno de los comentaristas más respetados del boxeo, participando en transmisiones de grandes peleas y aportando análisis detallados sobre los combates, los estilos de los pugilistas y la historia de este deporte.

También destacó como cronista y ensayista, con un estilo culto y reflexivo que lo diferenció dentro del periodismo deportivo.

Eduardo Lamazón dejó un legado importante en el periodismo deportivo, siendo recordado por su profundidad analítica, elegancia al comunicar y pasión por el boxeo, cualidades que lo convirtieron en una figura emblemática del deporte en México.

¿Qué edad tenía Eduardo Lamazón?

Se desconoce la fecha de nacimiento de Eduardo Lamazón; sin embargo, se dio a conocer que falleció a la edad de 70 años.

¿Eduardo Lamazón tuvo esposa?

No hay información sobre si Eduardo Lamazón tuvo esposa, pues su vida personal siempre se mantuvo en privado.

¿Qué signo zodiacal fue Eduardo Lamazón?

Al desconocerse su fecha de nacimiento, no es posible determinar qué signo fue “Don Lama”.

¿Eduardo Lamazón tuvo hijos?

Sí, se conoce que Lamazón tuvo al menos 7 hijos: Dalia, Marisol, Rodolfo Alfonso, Salvador Ariel, Montserrat, Leslie y Luz Eréndira.

¿Qué estudió Eduardo Lamazón?

No hay información específica sobre la vida académica de Eduardo Lamazón; sin embargo, fue un intelectual con formación en áreas humanísticas, se le reconoce por su amplia cultura literaria, filosófica y deportiva.

¿En qué trabajó Eduardo Lamazón?