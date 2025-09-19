El grito por la Independencia de México de Ricardo Salinas Pliego de 69 años de edad, habría destapado, según René Franco y Pepe Suárez, su interés por ser presidente de México.

Pero ¿de verdad votarían por Ricardo Salinas Pliego para presidente de México? La Taquilla mostró cifras de aprobación, pero en redes no les creen nada.

Encuesta revela que mexicanos votarían por Ricardo Salinas Pliego como presidente de México, pero hay dudas

El 15 de septiembre Ricardo Salinas Pliego dio un discurso por la Independencia de México, pero fue ¿cómo estrategia política?

En el programa de La Taquilla, René Franco de 60 años de edad, argumentó que desde años atrás creo que Ricardo Salinas Pliego tiene interés por adentrarse a la política.

Por otra parte, su colaborador, el actor Pepe Suárez dijo que el discurso del dueño de TV Azteca el 15 de septiembre fue un “destape” a su futura candidatura a la presidencia.

René Franco y Pepe Garza en La Taquilla. (YouTube/@ReneFrancoPresenta / Tomada de video)

Incluso mostraron el resultado de la encuesta realizada por Territorial sobre el voto a Ricardo Salinas Pliego para la presidencia de México siendo esto lo obtenido:

7 de cada 10 (71.2%) sí votaría

10.1% lo pensaría

18.7% no votaría

Ante esta encuesta que se hizo viral en redes sociales, usuarios se han expresado sobre la ciudadanía a favor de la presidencia de Ricardo Salinas Pliego, burlándose de los resultados dados.

“Deveras que son comediantes. Yo no votaría por un evador menos usurero Jajajajajaja Hicieron la encuesta con los trabajadores de Elektra (sic)“. Usuarios de TikTok.

Según los datos de la encuesta de Territorial sobre Ricardo Salinas Pliego, fueron 2 mil llamadas telefónicas a nivel nacional con 95% de nivel de confianza y aproximadamente 3.0% de margen de error.

Pese a la incertidumbre que hay sobre Ricardo Salinas Pliego como candidato a la presidencia, ahora ya hasta se habla de Ernesto Coppel Kelly como parte del equipo de trabajo del empresario.