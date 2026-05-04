Claudia Sheinbaum convocó este lunes 4 de mayo a una reunión con su gabinete legal y ampliado en Palacio Nacional, en medio de la tensión generada por las acusaciones del Departamento de Justicia de Estados Unidos contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya.

Al encuentro asistieron titulares de diversas secretarías e institutos, quienes evaluaron avances de programas gubernamentales.

Según Edna Vega y Carlos Ulloa, Sheinbaum pidió continuar trabajando con firmeza y coordinación en beneficio de la ciudadanía.

Convoca Claudia Sheinbaum a reunión con su gabinete legal y ampliado

A la reunión que convocó Claudia Sheinbaum en Palacio Nacional han acudido:

Claudia Sheinbaum, presidenta de México. (Moisés Pablo/Cuartoscuro / Moisés Pablo Nava)

El encuentro concluyó a las 2:45 de la tarde luego de integrantes del gabinete de Sheinbaum se retiraran de Palacio Nacional.

De acuerdo con reportes, el gabinete gabinete legal y ampliado se reunió para realizar una evaluación los avances de los programas que lleva cada secretaría e instituto del Gobierno de México.

Esto fue confirmado por Edna Vega, secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Ubano.

Asimismo, Carlos Ulloa, titular de Birmex, expresó que la presidenta Claudia Sheinbaum les solicitó “seguir trabajando”.