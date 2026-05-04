Claudia Sheinbaum convocó este lunes 4 de mayo a una reunión con su gabinete legal y ampliado en Palacio Nacional, en medio de la tensión generada por las acusaciones del Departamento de Justicia de Estados Unidos contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya.
Al encuentro asistieron titulares de diversas secretarías e institutos, quienes evaluaron avances de programas gubernamentales.
Según Edna Vega y Carlos Ulloa, Sheinbaum pidió continuar trabajando con firmeza y coordinación en beneficio de la ciudadanía.
Convoca Claudia Sheinbaum a reunión con su gabinete legal y ampliado
A la reunión que convocó Claudia Sheinbaum en Palacio Nacional han acudido:
- Omar García Harfuch, secretario de Seguridad Ciudadana de México
- Ricardo Trevilla Trejo, secretario de la Defensa Nacional
- Pedro Morales Ángeles, secretario de Marina
- Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Gobernación
- Marcelo Ebrard, secretario de Economía
- Marath Bolaños, secretario del Trabajo
- Claudia Curiel de Icaza, secretaria de Cultura
- Luz Elena González, secretaria de Energía
- Alicia Bárcena, secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales
- Josefina Rodríguez, secretaria de Turismo
- Edna Vega, secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano
- Zoé Robledo, director del IMMS
- Alejandro Svarch, director del IMSS-Bienestar
- Martí Batres, director del ISSSTE
- Rocío Mejía, directora de Financiera para el Bienestar
- María Luisa Albores, titular de Alimentación para el Bienestar
- José Antonio Peña, titular de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones
- Andrés Lajous, titular de la Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario
- Jorge Mendoza, director de Banobras
- Carlos Ulloa, titular de Laboratorios y Reactivos de México (Birmez)
- Adelfo Regino, director del Nacional de los Pueblos Indígenas
- Carlos Torres, coordinador general de Programas para el Bienestar
- Arturo Medina, subsecretario de Derechos Humanos
- César Yáñez, subsecretario de Desarrollo Democrático
- Rommel Pacheco, titular de la Conade
- Octavio Romero, director del Infonavit
El encuentro concluyó a las 2:45 de la tarde luego de integrantes del gabinete de Sheinbaum se retiraran de Palacio Nacional.
De acuerdo con reportes, el gabinete gabinete legal y ampliado se reunió para realizar una evaluación los avances de los programas que lleva cada secretaría e instituto del Gobierno de México.
Esto fue confirmado por Edna Vega, secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Ubano.
Asimismo, Carlos Ulloa, titular de Birmex, expresó que la presidenta Claudia Sheinbaum les solicitó “seguir trabajando”.