Claudia Sheinbaum convocó este lunes 4 de mayo a una reunión con su gabinete legal y ampliado en Palacio Nacional, en medio de la tensión generada por las acusaciones del Departamento de Justicia de Estados Unidos contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya.

Al encuentro asistieron titulares de diversas secretarías e institutos, quienes evaluaron avances de programas gubernamentales.

Según Edna Vega y Carlos Ulloa, Sheinbaum pidió continuar trabajando con firmeza y coordinación en beneficio de la ciudadanía.

Convoca Claudia Sheinbaum a reunión con su gabinete legal y ampliado

A la reunión que convocó Claudia Sheinbaum en Palacio Nacional han acudido:

  1. Omar García Harfuch, secretario de Seguridad Ciudadana de México
  2. Ricardo Trevilla Trejo, secretario de la Defensa Nacional
  3. Pedro Morales Ángeles, secretario de Marina
  4. Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Gobernación
  5. Marcelo Ebrard, secretario de Economía
  6. Marath Bolaños, secretario del Trabajo
  7. Claudia Curiel de Icaza, secretaria de Cultura
  8. Luz Elena González, secretaria de Energía
  9. Alicia Bárcena, secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales
  10. Josefina Rodríguez, secretaria de Turismo
  11. Edna Vega, secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano
  12. Zoé Robledo, director del IMMS
  13. Alejandro Svarch, director del IMSS-Bienestar
  14. Martí Batres, director del ISSSTE
  15. Rocío Mejía, directora de Financiera para el Bienestar
  16. María Luisa Albores, titular de Alimentación para el Bienestar
  17. José Antonio Peña, titular de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones
  18. Andrés Lajous, titular de la Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario
  19. Jorge Mendoza, director de Banobras
  20. Carlos Ulloa, titular de Laboratorios y Reactivos de México (Birmez)
  21. Adelfo Regino, director del Nacional de los Pueblos Indígenas
  22. Carlos Torres, coordinador general de Programas para el Bienestar
  23. Arturo Medina, subsecretario de Derechos Humanos
  24. César Yáñez, subsecretario de Desarrollo Democrático
  25. Rommel Pacheco, titular de la Conade
  26. Octavio Romero, director del Infonavit
Claudia Sheinbaum, presidenta de México.
Claudia Sheinbaum, presidenta de México. (Moisés Pablo/Cuartoscuro / Moisés Pablo Nava)

El encuentro concluyó a las 2:45 de la tarde luego de integrantes del gabinete de Sheinbaum se retiraran de Palacio Nacional.

De acuerdo con reportes, el gabinete gabinete legal y ampliado se reunió para realizar una evaluación los avances de los programas que lleva cada secretaría e instituto del Gobierno de México.

Esto fue confirmado por Edna Vega, secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Ubano.

Asimismo, Carlos Ulloa, titular de Birmex, expresó que la presidenta Claudia Sheinbaum les solicitó “seguir trabajando”.

Palacio Nacional
Palacio Nacional (Carlos Contreras de Oteyza)