Ricardo Salinas Pliego no se quedó callado ante la burla de la presidenta Claudia Sheinbaum y lanzó una dura respuesta.

La presidenta señaló el video alusivo a la celebración del Grito de la Independencia que compartió en redes sociales con su esposa al que “no le fue muy bien”, aseguró Sheinbaum entre risas.

Esto provocó el enojo de Ricardo Salinas Pliego, quien aseguró que Claudia Sheinbaum tiene la “necia costumbre” de cambiar la realidad.

Ricardo Salinas Pliego responde a Claudia Sheinbaum: “Vámonos a trabajar porque el país no va a salir adelante solito”

Ricardo Salinas Pliego decidió responder a la burla de Claudia Sheinbaum a su video del pasado 15 de septiembre donde afirmó que no hay nada que celebrar y recordó que lo importante es ponerse a trabajar porque “el país no va a salir adelante solito”.

Asimismo, respondió a la burla de la presidenta con más risas y señaló que las críticas de Sheinbaum estuvieron motivadas por “la necia costumbre de querer cambiar la realidad con pura palabrería vacía”.

“Es la necia costumbre de querer cambiar la realidad con pura palabrería vacía. Vámonos a trabajar pues que este país no va a salir adelante solito” Ricardo Salinas Pliego

Ricardo Salinas Pliego (Ricardo Salinas Pliego / X)

En su video, Ricardo Salinas Pliego afirma que no hay nada que festejar y llamó a la ciudadanía a unirse a su Movimiento Anticrimen y Corrupción.

Claudia Sheinbaum afirma que no hay corrupción, tras video de Ricardo Salinas Pliego

Ante el llamado a la población para unirse al Movimiento Anticrimen y Corrupción de Ricardo Salinas Pliego, la presidenta cuestionó al empresario, dónde hay censura, dónde está el autoritarismo y dónde está la corrupción.

Asimismo, Claudia Sheinbaum reiteró que no está en contra de las críticas; sin embargo, aseguró que es necesario que en ellas “exista algo de verdad” y realidad.

En el mismo sentido, afirmó que el empresario, como el resto de los opositores tiene coraje por el avance en los gobiernos de la Cuarta Transformación que “algunos no lo soportan y se victimizan por eso”.