Un sismo magnitud 5.6 se registró a las 09:19 horas del 4 de mayo del 2026 con epicentro en Pinotepa Nacional, Oaxaca.

El temblor se percibió con fuerza en la CDMX y se activó la alerta sísmica del sonido local.

De acuerdo con el Servicio Sismológico Nacional el sismo tuvo magnitud 5.6 y tuvo su epicentro en Pinotepa Nacional, Oaxaca.

Pronunciamientos ante el sismo de 5.6 este 4 de mayo (@SismologicoMX / X )

Sismo de magnitud 5.6 sacude Oaxaca y se siente en CDMX

Un sismo de magnitud 5.6 sacudió esta mañana la costa de Oaxaca, con epicentro cerca de Pinotepa Nacional, generando preocupación en el centro y sur del país.

El Servicio Sismológico Nacional (SSN) reportó el movimiento telúrico este lunes 4 de mayo de 2026 localizado a 14 km al noroeste de Pinotepa Nacional, Oaxaca, con una profundidad de 10 km.

El sismo se percibió en diversas entidades, incluyendo Ciudad de México, Veracruz y Guerrero, aunque hasta el momento no se reportan daños graves ni víctimas.

Claudia Sheinbaum informa que no hay daños ni víctimas tras el sismo de este 4 de mayo

A través de su cuenta de X, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, se pronunció ante el sismo ocurrido este 4 de mayo, en donde el SSN reportó que tuvo una magnitud de 5.6.

Claudia Sheinbaum reportó que, según la Coordinadora de Protección Civil, el sismo de magnitud 5.6 no ha generado daños ni víctimas hasta el momento.

Pronunciamientos ante el sismo de 5.6 este 4 de mayo (@Claudiashein / X)

Clara Brugada reveló la activación de protocolos de emergencia con el sismo de este 4 de mayo

Al igual que la presidenta Claudia Saheinbaum, la jefa de gobierno de la CDMX, Clara Brugada, reveló que ante el sismo de este 4 de mayo, se activaron los protocolos de emergencia.

Esto por parte de dependencias como:

Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC)

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (SGIRPC)

El Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano de la Ciudad de México (C5)

La Secretaría de Movilidad de la CDMX (SEMOVI)

Secretaría de Obras y Servicios de la Ciudad de México (SOBSE)

La Secretaría de Gestión Integral del Agua (SEGIAGUA)

Pronunciamientos ante el sismo de 5.6 este 4 de mayo (@ClaraBrugadaM / X)

Adrián Rubalcava inicia revisión de instalaciones en el Metro de CDMX

Adrián Rubalcava, director general del Metro CDMX, informa que tras la activación de la alerta sísmica en la Ciudad de México el 4 de mayo de 2026, se aplicaron inmediatamente los protocolos de seguridad y revisiones en toda la red.

Pues el sismo de magnitud 5.6 con epicentro en Oaxaca, se pudo sentir en la mayoría de las zonas de la CDMX, por lo que comenzó la inspección de seguridad al ser el Metro uno de los transportes públicos más usados por los ciudadanos.

Asimismo aseguró que el personal del Metro realiza labores de supervisión e inspección de instalaciones para verificar que no haya daños y garantizar la operación segura.

Pronunciamientos ante el sismo de 5.6 este 4 de mayo (@AdrianRubalcava / X )

Pablo Vázquez Camacho anuncia el activación de protocolo en CDMX

El secretario de Seguridad Ciudadana de la CDMX, Pablo Vázquez, anunció el activación de protocolos de protección civil tras el sismo de este 4 de mayo.

De acuerdo al comunicado en su cuenta oficial de X, Vázquez Camacho reveló que inició de sobrevuelos de helicópteros Cóndores tras la alerta sísmica que sorprendió a la CDMX.

Pronunciamientos ante el sismo de 5.6 este 4 de mayo (@PabloVazC / X )

Gobernador de Oaxaca se pronuncia tras sismo ocurrido en Pinotepa este 4 de mayo

A través de su cuenta de X, el gobernador de Oaxaca, Salomón Jara Cruz, informó sobre un sismo ocurrido este 4 de mayo con una magnitud 5. 6. de acuerdo al SSNa las 09:19 horas, 14 km al noroeste de Pinotepa Nacional.

En su publicación, el gobernador exhorta a la población a mantener la calma, seguir recomendaciones de Protección Civil y consultar solo fuentes oficiales, mientras se monitorean posibles afectaciones.

Cabe recordar que la magnitud preliminar del sismo fue de 6, y posteriormente se ajustó a 5.6; asimismo se activaron alertas en CDMX y otras ciudades, pero no se reportan daños ni lesionados significativos hasta ahora.

Pronunciamientos ante el sismo de 5.6 este 4 de mayo (@salomonj / X )

Coordinación de Protección Civil asegura que no se espera tsunami tras el sismo de este 4 de mayo

La Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) alertó sobre el sismo de magnitud 5.6 ocurrido el 4 de mayo de 2026 a 24 km al oeste de Pinotepa Nacional, Oaxaca.

Y también confirmó que no se espera generación de tsunami ni variaciones importantes del nivel del mar según el boletín de SEMAR.

Cabe mencionar que el evento activó alertas en varias ciudades, incluyendo la CDMX donde se sintió moderadamente con un saldo blanco hasta el momento.