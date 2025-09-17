Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México se burla del ‘gritito’ de Ricardo Salinas Pliego en el 15 de septiembre.

Durante los festejos del 15 de septiembre, el empresario Ricardo Salinas Pliego dio su propio Grito que fue aplaudido por el ex presidente Vicente Fox.

Además otros ex presidentes en la misma fecha recordaron sus actos en la ceremonia del Grito, pero las críticas que ha recibido el actual gobierno, la presidenta recuerda que hay coraje de parte ellos por el amor que tiene el pueblo a la Cuarta Transformación.

#MañaneraDelPueblo

🚨 SE RÍE @Claudiashein del Gritititito de Salinas Pliego



NO SE BURLEN...🤭😂😂 pic.twitter.com/iZJ8nKl2KF — La Catrina Norteña (@catrina_nortena) September 17, 2025

Claudia Sheinbaum se burla del ‘gritito’ de Ricardo Salinas Pliego en el 15 de septiembre; “le tienen coraje a AMLO”

Luego de que el empresario Ricardo Salinas Pliego publicara un video en el que aseguró que durante la celebración del 15 de septiembre del Grito no había nada que festejar e hizo un llamado para que se unan a su Movimiento Anticrimen y Corrupción, ya tuvo una reacción de la presidenta Claudia Sheinbaum.

Parte de la reacción natural de la presidenta Claudia Sheinbaum fue una pequeña risita y recordó que no van a dejar de criticar lo que hizo el ex presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) por México.

E incluso aseguró que le tienen coraje a AMLO y llamó a los opositores a la Cuarta Transformación como “muy desesperados”.

“Son muy desesperados la verdad. Contra el presidente López Obrador es increíble el coraje que le tienen y el coraje viene en el fondo por el amor que le tiene el pueblo al presidentes López Obrador porque eso no va a cambiar” Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México

Además la presidenta Claudia Sheinbaum dijo que los opositores buscan con que atacarlos e hizo mención de Carlos Loret de Mola, a quién señaló de estar dedicado en cuerpo y alma a “mentir”.

Con lo que recordó que el apoyo que tiene la Cuarta Transformación de parte de la gente “es muy grande”, y este tienen que ver con que las personas se dan cuenta del cambio con el que están de acuerdo.

Como ejemplo nombró que 13.5 millones de mexicanos y mexicanas salieron de la pobreza en un periodo de 6 años, lo que “algunos no lo soportan y se victimizan por eso”, en referencia a los opositores.

E hizo mención que ahora estos mismos opositores buscan en Ricardo Salinas Pliego una sustitución de Claudio X. González y “todo por no pagar impuestos”.

Finalmente criticó la supuesta candidatura de Ricardo Salinas Pliego a la presidencia de México y lo que podría pensar de manera negativa los mexicanos al respecto.