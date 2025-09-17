El Grito de Independencia del empresario Ricardo Salinas Pliego provocó diversas críticas, entre ellas la de Gerardo Fernández Noroña: “la audacia”.

El día 15 de septiembre, Ricardo Salinas Pliego dio su Grito de Independencia por “un México próspero”, sin embargo, también señaló sus intenciones por buscar la presidencia en cinco años.

Esto fue criticado por diversos personajes, uno de ellos el senador de Morena, Gerardo Fernández Noroña en su espacio de redes sociales en donde emite sus opiniones personales.

Ricardo Salinas Pliego y su grito de independencia son criticados por Gerardo Fernández Noroña

Al respecto, Gerardo Fernández Noroña señaló el grito de independencia de Ricardo Salinas Pliego como una imprudencia y una torpeza, aunque el senador aclaró que está en su derecho de hacer lo que quiera.

Sin embargo, Gerardo Fernández Noroña apuntó que no sólo se trata del grito de independencia de Ricardo Salinas Pliego, sino de que la acción sería una muestra de que ya está rumbo a la carrera presidencial de 2030.

Esto pese a que el actual gobierno encabezado por Claudia Sheinbaum está en su primer año, lo que mostraría una ambición política desmedida de Ricardo Salinas Pliego.

Aunque Gerardo Fernández Noroña acusó también el empresario también tiene una “profunda insensibilidad” con el pueblo, como ejemplo, el accidente que tuvo lugar en la sucursal de Banco Azteca en Tepoztlán.