Sabina Berman aseguró que Ricardo Salinas Pliego se ha dedicado a ofender a la presidenta de México de manera abierta.

De acuerdo con la escritora, la forma en la que Salinas Pliego usa a “sus periodistas pagados y sus bots” para atacar a Claudia Sheinbaum es “infernal”.

Sin embargo consideró que el único afectado es el empresario, pues ahora negociar sus deudas “parece imposible”.

Salinas Pliego “quemó puentes” para resolver adeudos de Grupo Salinas, asegura Sabina Berman

Los ataques de Salinas Pliego a la presidenta Sheinbaum han provocado, de acuerdo con Sabina Berman, que se quemaran los puentes para resolver los adeudos de Grupo Salinas.

Sabina Berman pidió observar el caso del empresario como una “moraleja para todos”, pues, cuando quemas los puentes, ya no puedes querer cruzarlos.

“Salinas ofendió al tope a la presidenta. Eso abiertamente. Vía sus periodistas pagados y sus bots, hasta lo infernal. Negociar ahora parece imposible. Sirva la moraleja para todos: cuando quemas tú los puentes, no quieras luego cruzarlos” Sabina Berman

Esto debido a que recientemente Salimas Pliego aseguró que quiere llegar a un acuerdo con el gobierno de México para pagar el 10% de los más de 74 mil millones de pesos que adeuda al Servicio de Administración Tributaria (SAT).

Sin embargo, Claudia Sheinbaum bateó la propuesta y, en cambio, lo llamó a “pagar hoy mismo”.

Claudia Sheinbaum pide a Salinas Pliego pagar su deuda “hoy mismo”

La presidenta Claudia Sheinbaum llamó a Salinas Pliego a pagar “hoy mismo” el adeudo que tiene Grupo Salinas con el SAT.

“Si quiere pagar, que pague hoy mismo, en vez de mandarle cartas al SAT.. Paga hoy, como diría aquel: hoy, hoy, hoy” Claudia Shienbaum

Desde su mañanera del 27 de octubre la presidenta señaló que no habrá acuerdos con el empresario pues, “si hubieran querido pagar, hubieran pagado desde ese momento”.

“Si hubieran querido pagar, hubieran pagado desde ese momento. No se requiere ninguna reunión, pueden pagar. No se necesita ningún acuerdo” Claudia Sheinbaum

Asimismo, Sheinbaum acusó a Grupo Salinas de querer politizar el pago de impuestos al SAT que debe desde hace 20 años.

Además, resaltó que Salinas Pliego no necesita un acuerdo “en lo oscurito” o una mesa técnica, pues ya se realizaron varias antes y el empresario se niega a pagar.