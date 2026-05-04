Pumas vs América, el partido de vuelta de los cuartos de final del clausura 2026 de la Liga MX se jugará el próximo domingo 10 de mayo en punto de las 19:15 horas, tiempo del centro de México.

El partido se podrá seguir a través de Canal 5, TUDN, YouTube y ViX:

Partido: Pumas vs América

Fase: Vuelta cuartos de final Liga MX

Torneo: Clausura 2026

Fecha: Domingo 10 de mayo de 2026

Horario: 19:15 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Olímpico Universitario

Transmisión: Canal 5, TUDN, YouTube y ViX

Pumas celebra victoria ante América en cuartos de final del Clausura 2026 (Mexsport / MEXSPORT)

Pumas vs América: Fecha del partido de vuelta de los cuartos de final

El duelo Pumas vs América, la vuelta de los cuartos de final de la Liga MX, se disputará el próximo domingo 10 de mayo en el Estadio Olímpico Universitario.

Pumas vs América: A qué hora es el partido de vuelta de los cuartos de final

El Pumas vs América de vuelta de los cuartos de final está programado para comenzar a las 19:15 horas, tiempo del centro de México.

Pumas vs América: Dónde ver el partido de vuelta de los cuartos de final

El Pumas vs América, duelo de vuelta de los cuartos de final de la Liga MX, se podrá seguir a través de Canal 5, TUDN, YouTube y ViX.

Pumas vs América: Vibrante empate 3-3 en el Estadio Banorte

El partido entre América y Pumas fue un auténtico espectáculo el sábado 2 de mayo en el Estadio Banorte, con una feria de goles que mantuvo la intensidad de principio a fin.

Pumas parecía tener el juego resuelto con un 3-1 al minuto 52, pero América reaccionó y logró empatar con Henry Martín como protagonista. La polémica también estuvo presente, ya que los dos goles del empate llegaron desde el punto penal.

Pumas vs América: ¿Qué necesitan para avanzar a semifinales?

Pumas necesita ganar o incluso empatar el partido de vuelta vs América para avanzar a las semifinales de Liga MX.

Mientras que América necesita ganar sí o sí en la cancha del Estadio Olímpico Universitario para conseguir el pase a las semifinales.