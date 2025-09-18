Ricardo Salinas Pliego recibiría apoyo de Ernesto Coppel en su proyecto presidencial.

El empresario Ricardo Salinas Pliego se perfila para algunos como un posible candidato presidencial para las elecciones 2030.

Por lo que ya estaría reuniendo a un equipo para que lo ayuden a llegar a la presidencia de México, según algunos reportes sin confirmar que circulan por redes sociales.

Ricardo Salinas Pliego recibiría apoyo de Ernesto Coppel en su proyecto presidencial, según reportes

Según reportes de redes sociales, apuntan a que Ricardo Salinas Pliego recibiría apoyo de Ernesto Coppel en su proyecto presidencial de las elecciones 2030.

Esto tras la revelación de que el empresario convocó a periodistas y personal de su televisora TV Azteca a una reunión para el anuncio de un movimiento político.

Incluso el pasado 15 de septiembre, durante los festejos del Grito de Independencia el empresario Ricardo Salinas Pliego lanzó un video mostrando su preocupación por el rumbo que tiene México, y criticando al actual gobierno.

Asimismo pidió a los mexicanos a sumarse a su Movimiento Anticrimen y Corrupción y a decir “ya basta” a las supuestas mentiras de la actual administración.

Aunque no reveló si este Movimiento Anticrimen y Corrupción se trata como tal de un movimiento político, partido político o posible destape hacia su candidatura presidencial de las elecciones 2030.

¡¡¡Es momento de unirnos por un México próspero!!!



Mi esposa, @MLMSalinas, y yo estamos convencidos de que todos merecemos vivir en un país en paz y sin corrupción; un país donde el gobierno no esté aliado con los delincuentes y donde, al menos, se nos garantice vivir… pic.twitter.com/f7DHtWpK3P — Don Ricardo Salinas Pliego (@RicardoBSalinas) September 16, 2025

Aún el empresario dueño de TV Azteca y Grupo Salinas no ha adelantado si quisiera ser presidente de México o no, sin embargo en otras ocasiones lo ha negado.

Tampoco el empresario Ernesto Coppel Kelly, dedicado al sector hotelero y al parecer cercano a Ricardo Salinas Pliego se ha pronunciado públicamente al respecto de su respaldo hacia el dueño de TV Azteca para su aspiración a la candidatura presidencial de México para 2030.

Cabe recordar que previamente también la periodista Sabina Berman había apuntado a las aspiraciones presidenciales de Ricardo Salinas Pliego.