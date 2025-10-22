Sabina Berman se fue contra Ricardo Salinas Pliego luego de que expresara sus aspiraciones electorales y aseguró que el empresario propone “la tiranía del más fuerte”.

“Salinas es coherente. No pagó impuestos en 20 años. No pagó vacaciones ni seguro social a sus 150 mil trabajadores. Su modelo de pensamiento es el libertario. Y es el que propone a México. La tiranía del más fuerte sin obligaciones para los demás.El PAN lo seguirá por una sola razón. No escucha a sus propios pensadores” Sabina Berman

De acuerdo con la escritora, el empresario ha mantenido la coherencia en su discurso, donde busca no tener obligaciones con los demás.

De acuerdo con Sabina Berman, Ricardo Salinas Pliego plantea, con sus aspiraciones políticas, imponer “la tiranía del más fuerte sin obligaciones para los demás”.

Esto concuerda con la forma de operar del empresario, pues no ha pagado impuestos en 20 años o prestaciones como vacaciones y seguro social “para sus 150 mil trabajadores.”

La escritora señaló que lo que Salinas Pliego busca es imponer el modelo de pensamiento libertario, que centra el valor político primordial a la libertad individual y defiende la propiedad privada como derecho absoluto y fundamento de dicha libertad.

Por otra parte, Sabina Berman señaló que el PAN estaría dispuesto a respaldar la posible candidatura de Ricardo Salinas Pliego en las próximas elecciones.

Esto, aseguró, es por “una sola razón”, en el PAN no se escucha a sus propios pensadores y preferiría apoyar el pensamiento libertario de Salinas Pliego.