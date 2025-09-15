El empresario Ricardo Salinas Pliego desató polémica en redes sociales tras publicar un mensaje con motivo del 15 de septiembre en el que utilizó la Bandera Nacional de México.

A través de su cuenta de X, Ricardo Salinas Pliego, dueño de TV Azteca, compartió una imagen —generada con inteligencia artificial— donde se observa la bandera mexicana rota y manchada de sangre.

“Buenos días, México”, escribió Salinas Pliego en su publicación en la que compartió la mencionada imagen.

Ricardo Salinas Pliego hace polémica publicación sobre el 15 de septiembre (Especial)

Ricardo Salinas Pliego: Su polémico mensaje del 15 de septiembre

La publicación de Ricardo Salinas Pliego generó múltiples reacciones entre sus seguidores. Uno de ellos comentó: “Es una tristeza cómo tienen al país”.

Salinas Pliego respondió de inmediato corrigiendo al usuario y le pidió “que se haga responsable”:

“Hágase responsable… Se dice: ‘Es una tristeza que nosotros los cobardes permitamos que un grupo de corruptos, rateros, estén acabando con el país’“.

El empresario añadió en su réplica: “Y después de aceptar su parte de culpa, póngase a hacer su parte para detenerlos”.

Seguidores de Ricardo Salinas Pliego usan Bandera Nacional de México para criticar al gobierno federal

En respuesta a la publicación de Ricardo Salinas Pliego, otros seguidores le hicieron “segunda” y también usaron la Bandera Nacional de México para criticar la situación actual del país, en el marco de las celebraciones por el 15 de septiembre.

“Nada que celebrar”, “Es hora de levantar al país, aunque sea de las cenizas pero hay que darle para adelante, no hay más!!”, “Pobres Mexicanos que cada 15 de septiembre gritan por espacio de una hora, para callar el resto del año”, fueron algunas de los comentarios que dejaron en la publicación original del dueño de Grupo Elektra.

Unos cuantos aseguraron que ven en Ricardo Salinas Pliego la esperanza para “salvar al país” del actual régimen morenista.