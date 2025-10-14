Sabina Berman cree que Ricardo Salinas Pliego podría ser un “refrito” de Donald Trump

Sabina Berman cree que Ricardo Salinas Pliego -de 69 años de edad- se podría convertir en un “refrito” de Donald Trump y otros presidentes.

A través de su cuenta de X, Sabina Berman sorprendió a sus seguidores al revelar que cree que Ricardo Salinas Pliego podría ser un “refrito” de Donald Trump.

Sin embargo, no es el único presidente al que cree que Ricardo Salinas Pliego traería su versión y es que mencionó nombres como:

Javier Milei de 54 años de edad

Nayib Bukele de 44 años de edad

Jair Bolsonaro de 70 años de edad

Sabina Berman consideró que cuando Ricardo Salinas Pliego muestre estás versiones, serán 10 años demasiado tarde.

“Pronto nos traerá su versión de Milei/Trump/Bukele/Bolsonaro --diez años demasiado tarde”

Ricardo Salinas Pliego, presidente de TV Azteca (Mireya Novo)

Sabina Berman exhibe los ataques de Ricardo Salinas Pliego en su contra

El mensaje de Sabina Berman señalando que Ricardo Salinas Pliego podría ser un “refrito” de Donald Trump, se da luego de que expuso los insultos que le ha mandado.

Sabina Berman dio a conocer mensajes de odio emitidos por Ricardo Salinas Pliego en respuesta a un mensaje de María Laura Medina de Salinas, esposa del dueño de Grupo Salinas.

De esta manera en redes sociales se exhibió la violencia de género de Ricardo Salinas Pliego.

Por lo que usuarios no han dudado en mostrar su indignación por la manera en la que se ha expresado Ricardo Salinas Pliego.