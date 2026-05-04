La Secretaría del Bienestar dio a conocer el calendario de pagos de la Pensión para el Bienestar 2026, correspondiente al bimestre mayo-junio, con fechas asignadas según la letra inicial del apellido.

Durante la conferencia mañanera del lunes 4 de mayo, la titular de la dependencia, Leticia Ramírez, presentó el nuevo calendario de dispersión de apoyos de los programas sociales del Gobierno de México.

De acuerdo con la funcionaria, la entrega de los recursos comenzará el lunes 4 de mayo y concluirá el próximo 27 de mayo de 2026.

Estas son las fechas de pago de la Pensión Bienestar 2026 por apellido (mayo-junio)

El calendario de pagos de la Pensión Bienestar 2026 queda distribuido de la siguiente manera:

A: lunes 4 de mayo

B: martes 5 de mayo

C: miércoles 6 y jueves 7 de mayo

D, E, F: viernes 8 de mayo

G: lunes 11 y martes 12 de mayo

H, I, J, K: miércoles 13 de mayo

L: jueves 14 de mayo

M: viernes 15 y lunes 18 de mayo

N, Ñ, O: martes 19 de mayo

P, Q: miércoles 20 de mayo

R: jueves 21 y viernes 22 de mayo

S: lunes 25 de mayo

T, U, V: martes 26 de mayo

W, X, Y, Z: miércoles 27 de mayo

Calendario de pagos Pensión Bienestar 2026 (Secretaría del Bienestar)

¿Qué programas están incluidos en el calendario de pagos?

Este calendario aplica para los principales programas del Bienestar del Gobierno federal:

Pensión para Personas con Discapacidad

Pensión Mujeres Bienestar

Pensión para Adultos Mayores

Programa de Apoyo para Madres Trabajadoras

¿Cómo cobrar la Pensión Bienestar 2026?

Las personas beneficiarias podrán disponer de su apoyo económico a través de la tarjeta del Banco del Bienestar.

En caso de requerir efectivo, también pueden acudir a los cajeros automáticos del mismo banco a partir del día que les corresponda según la letra de su apellido paterno.