El magnate Ricardo Salinas Pliego lanzó un movimiento político con los periodistas Javier Alatorre, Lourdes Mendoza y más empleados de TV Azteca.

El anuncio lo dio a conocer la periodista de ADN 40 Lourdes Mendoza, tanto en su columna para el diario El Financiero bajo el título "Ya llegó el momento ¿Y tú qué vas a elegir?“, como durante una entrevista para Grupo Fórmula, con Ciro Gómez Leyva, donde reveló algunos pormenores.

Cabe señalar que Ricardo Salinas Pliego tiene una deuda en impuestos de 74 mil millones de pesos con el Servicio de Administración Tributaria (SAT), la cual tiene que resuelta por la nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), mientras que la fortuna actual del magnate es de más de 92 mil 287 millones de pesos, según cifras de la revista Forbes de 2025.

Javier Alatorre (Captura de pantalla )

Ricardo Salinas Pliego lanza movimiento político de “perseguidos” que no piensan “como en Venezuela y Cuba”

Hoy 12 de septiembre, Lourdes Mendoza dio a conocer algunos detalles del movimiento político que lanzó Ricardo Salinas Pliego, quien convocó a una reunión a periodistas como ella y Javier Alatorre, entre otros empleados de TV Azteca.

"¿Tú qué vas a escoger? ¿De qué lado quieres estar? ¿Quieres estar del lado de la vida o de la muerte?, ¿de la propiedad o del despojo?, ¿de la libertad o de la esclavitud?, ¿de la verdad o de la mentira?“, escribió la periodista en el El Financiero.

En este sentido, explicó sin presentar pruebas de sus dichos que el movimiento estará conformado por “perseguidos” políticos que no piensan “como en Cuba o Venezuela”:

“Ayer en TV Azteca, Ricardo Salinas Pliego nos convocó a varios empleados, académicos, analistas… vamos, a ciudadanos de la sociedad civil que estamos preocupados por cómo estamos, por el futuro, por cómo el gobierno persigue y quiere callar a quienes no piensan como ellos, como en Venezuela y Cuba". Lourdes Mendoza

Ricardo Salinas Pliego se reunió Javier Alatorre, Lourdes Mendoza y otros empleados de TV Azteca para su movimiento político

También hoy 12 de septiembre, Lourdes Mendoza habló con Ciro Goméz Leyva de la reunión a la que convocó Ricardo Salinas Pliego para lanzar su movimiento político, en la cual también estuvo presente Javier Alatorre y otros empleados de TV Azteca.

En ese marco, la periodista dijo que la organización se busca posicionar en contra de la corrupción y del crimen.

“O sea, no nada más decir estamos en contra del Gobierno por estar en contra del Gobierno. ¿Qué es lo que no me gusta y qué es lo que yo quiero? Dijo, de entrada queremos un país donde hay seguridad para todos, porque hoy nadie podemos hablar de que nos sentimos seguros en este país, y la segunda parte es queremos que no haya corrupción". Lourdes Mendoza

La periodista contó que Javier Alatorre preguntó “Oye, Ricardo, ¿este es el inicio de un partido político?“, y Salinas Pliego respondió ”este es el inicio de un movimiento".

En cuanto a su deuda con el SAT, esto fue lo que dijo el presidente de TV Azteca, según relató Lourdes Medonza:

“Mi tema es de dinero o de que nos les gusta que en TV Azteca estemos abriendo todos los días la boca, y estemos diciendo lo que no nos gusta”. Ricardo Salinas Pliego

Ricardo Salinas dice no quiere se presidente, solo quiere ver si su movimiento político “cuaja”

En la misma conversación, Lourdes Mendoza dijo que Ricardo Salinas Pliego rechazó tener intenciones de ser presidente de México, además de afirmar sin pruebas que distintos empleados de TV Azteca son “perseguidos” políticos por su trabajo.